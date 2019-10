Unde se pun semnele de incepator pe parbrizul unei masini si cat timp trebuie folosite. Ce amenzi prevede legea

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede majorarea alocatiei pentru copii cu rata inflatiei, incepand din anul 2020, informeaza Agerpres. Initiativa legislativa vizeaza completarea art. 3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, in sensul introducerii unei norme privind majorarea valorii…

- Noul Cod Rutier din Romania este necrutator cu soferii. In prima zi de la intrarea in vigoare a modificarilor, in Bucuresti, au fost date 35 de amenzi in valoare de 6300 de euro conducatorilor auto, care foloseau telefonul mobil in timp ce se aflau la volan.

- Dan Barna, candidatul Aliantei USR-PLUS pentru Presedintia Romaniei, a omis din declaratia de avere venitul realizat de sotia sa, Olguta Dana Totolici, desi legea prevede ca toti candidatii trebuie sa declare si banii incasati de partenerii de viata.Liderul USR a profitat de o portita legala,…

- Ne aflam in plin sezon de alergie la ambrozie. Unii dintre dumneavoastra probabil ca o resimțiți pe propria piele… Adevarul e ca nu e deloc ușor sa suporți stranutul repetat, mancarimile la nivelul nasului, gatului și cerului gurii, lacrimarea și inroșirea ochilor sau tusea și dificultațile de respirație.…

- Mai multi liberali au depus, la Senat, un proiect care prevede dotarea cladirilor publice, a pietelor, a autogarilor sau statiilor CFR cu parcari pentru biciclete, in acest sens fiind montate suporturile necesare, cat si dispozitive antifurt. Neamenajarea lor duce la amenzi intre 2.000 si 4.000 lei.…

- Seria acțiunilor cu efective suplimentare, organizate de polițiștii din Blaj, a continuat. In ultimele doua zile, au fost constatate, in flagrant, 3 infracțiuni și aplicate 99 de sancțiuni contravenționale. In zilele de 11 și 12 septembrie 2019, Politia Municipiului Blaj au organizat o actiune cu efective…

- La inceput de an scolar, politistii din Dambovita au organiza o actiune de amploare pe linia transportului scolar. Oamenii legii au gasit nereguli grave. Elevii erau transportati in picioare, in inghesuiala, iar unii soferi nu au putut prezenta contractele in baza carora efectuau transportul scolar.

- Regina Marii Britanii, Elizabeth a II-a, si-a dat acordul formal pentru promulgarea unui proiect de lege ce are drept scop sa evite producerea unui Brexit fara acord, informeaza agentia de […]