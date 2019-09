Stiri pe aceeasi tema

- Marian Duța, reporterul emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, de la filmarile serialului "Sacrificiul", alaturi de Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Ana Ciontea, a aflat picanterii din culisele serialului.

- Maia Morgenstern și fostul sau soț, Claudiu Istodor, se iubesc in serialul „Sacrificiul”. Cei doi au fost casatoriți timp de 13 ani, insa au decis sa mearga pe drumuri separate. Maia Morgenstern, in varsta de 57 de ani si Claudiu Istodor, 59 de ani, au divorțat in anul 1999, insa anul trecut, in 2018,…

- Marian Ralea s-a pregatit sa devina constructor, in timp ce Ana Ciontea a fost profesoara in Franta. Sunt detalii mai putin stiute din viata celor doi actori, care si-au descoperit vocatia in anii 80. Colegi in facultate si pe scena, cei doi se reintalnesc acum pe platourile de filmare ale serialului…

- Sacrificiul, serialul produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1 și care va avea premiera in aceasta toamna aduce in fata telespectatorilor povestile de viata ale unor familii cu destine memorabile, dintre ele facand parte si familia Zamfir, o familie aparte, vesela și surprinzatoare din care fac parte…

- „Sacrificiul”, serialul produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, care va avea premiera in aceasta toamna, prezinta poveștile excepționale a trei familii cu destine memorabile, una din ele fiind familia Popescu.

- „Sacrificiul” serialul produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, care va avea premiera in aceasta toamna, prezinta poveștile excepționale a trei familii cu destine memorabile, Una din ele fiind familia Popescu. Elena Popescu (Ana Ciontea), profesoara de romana-franceza la o școala din ilfov Iși crește…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara va fi prezent la Iulius Mall Suceava la deschiderea primului restaurant FRYDAY.Cunoscutul vlogger se bucura de peste 2 milioane de urmaritori in mediul online, respectiv Facebook, Instagram și Youtube și va fi prezent la Suceava pentru…