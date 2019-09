Unde se duc salariile românilor. Calculează singur Un calcul simplu, pe care oamenii din social media l-au numit "munca degeaba in Romania". Calculele sunt facute la un salariu brut de 4.500 de lei +101 lei CAM (contribuția asiguratorie pentru munca) din care rezulta ca 4.601 lei plateste angajatorul, iar NET 2.632 lei. Deja de aici statul incaseaza 1.969 lei. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

