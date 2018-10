Stiri pe aceeasi tema

- Newsweek Romania scrie ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a semnat ca ministerul pe care il conduce sa primeasca 25 de milioane de euro de la Sorin Paul Stanescu, nasul lui Liviu Dragnea, pentru retrocedarea unui teren apartinand Armatei Romane. Potrivit sursei citate , afacerea a fost incheiata in…

- Politistii, sub indrumarea procurorilor, au pus, joi, sechestru asigurator asupra a 16 bunuri imobile, in valoare totala de peste 41.000.000 de lei, in dosarul in care Carmen Adamescu este acuzata de delapidare.

- Procurorii DNA au dispus sechestru pe averile inculpatilor, pana la concurenta sumei de 15 milioane de euro, in dosarul in care fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, este urmarit penal pentru luare de mita si trafic de...

- 12 luni a durat redactarea hotararii judecatoresti in Dosarul "Retrocedarilor", in care fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a fost condamnat la 4 ani cu suspendare.Prejudiciul calculat de procurorii DNA in aceasta speta este de 114 milioane de euro. Conform legii, termenul legal de redactare a…

- DNA cere o pedeapsa de pana la 15 ani de inchisoare pentru Radu Mazare in dosarul retrocedarilor de pe litoral, anchetatorii motivand in apelul facut la instanța suprema, ca pedeapsa de 4 ani cu suspendare dispusa in prima instanța este prea mica in raport cu faptele comise, scrie ziare.com.Primul…

- Tribunalul Militar Cluj a dispus printr-o sentinta cercetarea penala a 12 ofiteri ai SRI Brasov, acuzati de Paltin Sturdza si Rodica Sturdza de violarea vietii private si violarea corespondentei, in dosarul retrocedarilor ilegale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un migrant care a injunghiat mortal o adolescenta de 15 ani a fost condamnat luni la 8 ani și jumatate de inchisoare, intr-un dosar care a șocat Germania și a fost folosit de extrema dreapta pentru a face campanie impotriva strainilor, scrie AFP.