Unde se ascund pariorii profesioniști? De ce sunt invizibili? Cine cunoaște un individ care traiești numai din pariuri, fara sa fie angajat/partener al caselor de pariuri sa ridice mana sus. Șansele sa vedem maini ridicate sunt mici, nu pentru ca așa cred unii sau alții, ci pentru ca asta ne indica cifrele. Exista destule materiale pe internet in care se face vorbire despre pariorii […] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

Sursa articol: gazetaph.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Judecatoriei Targu-Jiu au verificat, joi, legalitatea rechizitoriului si au dispus inceperea judecatii in cauza in care Nicolae Margel este judecat pentru talharie calificata. Fapta a fost comisa pe 19 martie, la o casa de pariuri din municipiu. „Dispune inceperea judecatii”, a stabilit…

- Pariorii se impart in doua categorii principale: cei care pierd constant la pariuri și cei care caștiga constant la pariuri. Prima categorie este mult mai numeroasa decat a doua, pentru ca nu multa lume poate sa respecte cateva reguli care cresc considerabil șansele de a plasa bilete caștigatoare.

- Fostul premier Victor Ponta, in prezent lider al Pro Romania, a declarat, la Adevarul Live, ca tergiversarea discutarii solicitarii DNA privind ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu arata ca Liviu Dragnea il santajeaza pe liderul ALDE

- Nicolae Grigore (35 de ani), antrenorul principal din acte al Rapidului, a vorbit la GSP LIVE despre pariuri și spune ca n-a pariat niciodata, insa a povestit o intamplare amuzanta. „Am avut colegi care au pariat, dar eu n-am pariat. Nici macar curiozitatea n-am avut-o. Nu știu daca a fost din teama…

- Coaliția de guvernare de centru-dreapta din Olanda, condusa de premierul Mark Rutte, ar putea pierde majoritatea in Senat dupa alegerile regionale de miercuri, in timp ce formațiunea populista și eurosceptica Forumul pentru Democrație (FVD) este in ascensiune, potrivit rezultatelor parțiale.Citește…

- Gigi Becali anunțase deja ca a depus armele, nu-și mai considera echipa o candidata la caștigarea campionatului. Oamenii care stabilesc cotele pentru casele de pariuri tot vad in FCSB a doua favorita, peste Craiova. Devis Mangia a acceptat obiectivul pe care i l-au impus suporterii Craiovei și patronul…

- Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, a devenit sponsorul oficial al Federatiei Romane de sah. in cadrul acestui parteneriat compania va sustine la toate competitiile din 2019 loturile nationale de seniori, masculin si feminin. Initiativa face parte din directia strategica…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat, marți, dupa audierile candidaților pentru funcția de procuror-șef european ca ”s-a vazut foarte clar ca Europa nu crede in manipularile PSD-ALDE” și ca social-democrații au folosit toate mijloacele pentru a afecta șansele candidatului roman. ”In…