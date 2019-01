Stiri pe aceeasi tema

- Pare un oraș din Alaska obișnuit, cu o clima rece și imagini sumbre. Dar in Utqiagvik, denumit anteior Barrow, se intampla lucruri greu de imaginat – timp de 65 de zile, orașul este cufundat in intuneric. In unul dintre cele mai innorate orașe din lume locuiesc 4.000 de oameni, majoritatea nativi din…

- In orasul Utqiagvik, din Alaska, soarele nu va mai rasari pana pe data de 23 ianuarie 2019. Orasul Utqiagvik a intrat in iarna polara timp de 65 de zile. „Acest lucru se intampla in fiecare an. Daca locuiesti deasupra Cercului Polar, va exista o zi in care soarele va apune si nu va mai rasari […] The…

- Orașul Utqiagvik, cunoscut și ca Barrow, va trece printr-o perioada de intuneric timp de 65 de zile. Fenomenul care poarta numele de „noapte polara” are loc in fiecare an. „Se intampla in fiecare an. Daca locuiești deasupra Cercului Polar, va exista o zi in care soarele va apune și nu va mai rasari…

- Daca esti pasare de noapte si trezitul de dimineata ti se pare un adevarat cosmar, ia in considerare emigratul in nordul statului american Alaska. Mai exact, in orasul Utqiagvik, cunoscut in trecut drept Barrow, unde soarele nu va mai rasari pana pe data de 23 ianuarie 2019. Orasul Utqiagvik a intrat…

- Un accident rutier a avut loc azi-noapte in urma caruia patru persoane au ajuns la spital. In evenimentul rutier au fost implicate doua mașini și o persoana a ramas prinsa intre fiarele contorsionate ale au automobilului. Incidentul a avut loc in localitatea componenta a municipiului Targu Jiu, Dragoieni.…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) solicita Ministerului Sanatatii (MS) rezolvarea crizei garzilor de noapte efectuate de personalul medical din spitale si centrele de urgenta, citand rezultatele unui studiu care arata ca o garda dureaza, in medie, 33,3 ore.…

- Aseara am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit pe raza localitatii Tismana, satul Isvarna. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma din cadrul Garzii de Interventie Tismana precum si o autospeciala de stingere din…