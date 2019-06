Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis are programate trei evenimente marti, 18 iunie, la Cotroceni, in ziua in care in Parlament se dezbate si voteaza motiunea de cenzura depusa de opozitie. Potrivit agendei oficiale, Klaus Iohannis urmeaza ca la ora 12.00 sa aiba loc primirea Procurorului General al Statelor Unite ale…

- Din semestrul președinției romane Marți 18 iunie 2019, ministrul Petre Daea conduce, la Luxemburg, lucrarile reuniunii Consiliului Uniunii Europene Agricultura și Pescuit. Principalele teme aflate pe agenda Consiliului vizeaza deliberari legislative referitoare la Regulamentul privind Fondul european…

- Motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot" a fost depusa miercuri, in plenul Parlamentului. Documentul a fost...

- Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota, marțea viitoare, inființarea Comisiei comune pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative in materie electorala, care ar trebui sa corecteze legislatia, privind votul romanilor din strainatate, unde, la ultimele scrutinuri,…

- Monica Gubernat, presedintele interimar al Consiliului National al Audiovizualului, a fost invitata la o audiere in Comisia pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa, programata pentru miercuri.Audierea are legatura cu modul in care Consiliul National al Audiovizualului a raspuns…

- Cererea DNA care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu nu va fi votata, in perioada urmatoare, in comisia juridica. Presedintele Senatului a afirmat ca nu a participat la nicio discutie privind parcursul din Senat al solicitarii DNA, in cazul sau, "pentru a nu se putea invoca vreo interventie" a sa.…

- "Era normal sa se intample chestia asta. Eu nu ma asteptam la niciun rezultat, era mai mult decat normal si decat sigur. E prima intalnire, isi spune fiecare echipa opiniile... Deci era absolut, absolut normal", a declarat pentru MEDIAFAX europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu, dupa prima runda…

- Zeci de silvicultori s-au strans marti in fata Camerei Deputatilor, pentru a cere Parlamentului sa respinga proiectul de lege depus de Liviu Dragnea si alti 6 social-democrati prin care care bisericile primesc terenuri forestiere pe care le-au avut in folosinta sau administrare, dar nu in proprietate.…