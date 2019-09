Stiri pe aceeasi tema

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. …

- Ziarul Unirea Comunicat al deputatului PSD, Ioan Dirzu: Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Elevii sunt comoara cea mai de preț pentru Romania de maine Educația este…

- Majoritatea telespectatorilor care au privit festivitațile de Ziua Marinei de la Constanța au fost șocați de lipsa reacției președintelui Klaus Werner Iohannis la suferința unui militar american, leșinat langa pupitrul de la care iși citea fițuicile plavanul de la Cotroceni. Cele intamplate nu l-au…

- Formația 3 SUD EST a adunat la Carei multe mii de romani și maghiari deopotriva la concertul care va ramane pentru mult timp in memoria participanților. V IDEO CAREI Ca formația este una deosebit de apreciata de careieni o dovedește faptul ca publicul a cantat impreuna cu artiștii toate cantecele lor….Iar…

- Salariații pentru care nu s-a virat contribuția la pensii de catre angajator nu vor putea fructifica respectivele perioade de neplata la stabilirea pensiei, potrivit unei prevederi din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicata pe 9 iulie in Monitorul Oficial. „Constituie…

- Lotul national de informatica a obtinut trei medalii – una de aur si doua de argint – la a XXVI-a editie a Olimpiadei de Informatica a Europei Centrale (CEOI), desfasurata in perioada 23-29 iulie, la Bratislava (Slovacia). Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), medalia…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Cartea Prinos de cantece am descoperit-o in biblioteca lui Didi - Amita Bhose – scrie editoarea Carmen Mușat-Coman. Meticuloasa, pe fisa cartii Didi nota intotdeauna data si numele celui ce-i oferise cartea. Pe aceasta insa Didi a notat: Presented by? Am citit-o pe nerasuflate,…

- Despre cum un orașel de munte, cu 6.000 de locuitori și cu un istoric marcat de socialism, s-a transformat aproape peste noapte intr-o capitala europeana a blues-ului. “Beth Hart vine la Festivalul de blues de la Brezoi”, pe la finalul primaverii informația se share-uiește rapid pe Facebook, suna bine,…