Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia a intrat si-n biserica. Contributiile la cutia milei se fac, de azi, si cu cardul, scrie digi4.ro Sistemul a fost introdus deocamdata într-o singura parohie din Paris. La sfârsitul slujbei de duminica, printre cei prezenți în biserica a circulat…

- In timp ce credinciosii rusi se scalda in ape inghetate de Boboteaza ortodoxa pe rit vechi, etiopienii, care au si ei o sarbatoare religioasa ce aminteste de botezul lui Hristos in raul Iordan, s-au "topit" sub dogoarea soarelui, joi, cu ocazia epifaniei ortodoxe, informeaza AFP. Sub un soare arzator,…

- &"Mihai Eminescu a aparat adesea Biserica, spunând: ‘Cine combate Biserica și ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal și orice i-o veni în minte, dar numai român nu este!&",

- Primaria Capitalei anunta, inca o regula, pe care taximetristii ar trebui sa o respecte - sa aiba masini dotate cu POS-uri. Cand sunt intrebati, soferii de taxi spun ca sunt de acord, dar la fel au reactionat si la ideea ca municipalitatea sa aiba dispecerat, dar si aplicatie de taximetrie.

- Parintele Calistrat rupe tacerea: Sa nu crezi in preot, nici in pictura de pe pereții de la biserica! Tu te-ai desparțit de Dumnezeu și nu te mai unește nimeni niciodata! Cine vrea Anormalitatea… la Gradina Zoologica, sunt cuști suficiente! Sa se duca sa și-o caute! in Societatea Normala trebuie sa…

- Crucea de Boboteaza nu va mai fi adusa la Biserica de la Academia Fortelor Aeriene din Brasov, pentru ca nici in munti nu mai este gheata. Caldura a intrerupt obiceiul prin care o cruce uriașa era adusa an de an, la aceasta mare sarbatoare, in fața lacașului de cult! Traditionala Cruce…

- In urma cu trei ani, manastire de maici de la Ratesti a fost aproape complet distrusa de o alunecare de teren care a pus in primejdie intregul complex arhitectural. Biserica, monument istoric, a fost grav afectata de alunecarile de teren si, daca nu ar fi inceput lucrarile de consolidare, ar fi fost…

- O biserica ortodoxa copta de la sud de Cairo, Egipt, a fost atacata vineri de sute de persoane furioase care au scandat „sloganuri ostile“ si au cerut „demolarea“ lacasului de cult, a anuntat sambata Arhiepiscopia Atfih, citata de Le Parisien.

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un atac sinucigas produs duminica la o biserica din sud-vestul Pakistanului, informeaza presa internationala.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește și: ALERTA -…

- Potrivit traditiei, familia trebuie sa fie de fața in momentul in care sicriul este dus la altar, insa membrii familiei fostului suveran nu și-au facut apariția timp de jumatate de ora, conform Realitatea TV. Astfel, sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai a stat in ploaie, sub privirile…

- Sfarsitul anului 2017 marcheaza, in preajma lansarii oficiale a programului Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, si completarea Listei Marcii Patrimoniului European (European Heritage Label List) cu noi situri care celebreaza si simbolizeaza idealurile, valorile, istoria si integrarea la nivel…

- Memorialul Sighet primeste Marca Patrimoniului European (European Heritage Label), veste exceptionala pentru Romania, Maramures, dar mai ales pentru cei care de-a lungul vremii s-au implicat in deschiderea si sustinerea activitatii singurei institutii de acest fel din tara. Reprezentantii Ministerului…

- Un barbat din Tecuci, in varsta de 62 ani, s-a ales cu dosar penal pentru port ilegal de cutit. "Miercuri, 6 decembrie, enoriasii unei biserici din municipiul Tecuci, aflati la slujba de Sf. Nicolae, au tras o sperietura zdravana cand un barbat, cunoscut cu afectiuni psihice, a intrat in incinta lacasului…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca vor disparea biletele pentru transportul in comun, motiv pentru care si chioscurile Regiei Autonome de Transport vor fi inchise. "Noi vom introduce in curand plata de pe telefon, si nu doar de pe telefon,…

- Japonia - Nu lasa bacșiș, deoarece aici este normal sa oferi cele mai bune servicii fara a aștepta o rasplata. Norvegia - Nu intreba despre mersul la biserica, ar fi nepoliticos, deoarece mulți norvegieni nu se duc la biserica. Marea Britanie - Nu intreba cat caștiga cineva, acest lucru…

- CHIȘINAU, 28 nov — Sputnik, Cezar Salagor. Astazi, creștinii ortodocși din Republica Moldova intra în postul Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest post dureaza 40 de zile, timp în care creștinii se pregatesc de marea sarbatoare a întruparii Lui…

- Singurul centru din țara pentru copii aflați în faza terminala este în pericol sa nu mai poata funcționa. Deși îndeplinește toate condițiile sanitare și de igiena cerute, centrului din Sibiu i se cer nu mai puțin de 12.000 de euro pentru reacreditare. Banii sunt facturați chiar…

- Franta doreste organizarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind tratamentul aplicat migrantilor in Libia si va cere sanctiuni daca autoritatile libiene nu vor lua masuri, a declarat miercuri ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, relateaza Reuters. Le Drian a afirmat…

- Ministrii de Finante ai statelor UE ar urma sa incheie un acord preliminar referitor la impozitarea companiilor de tehnologie, la o intalnire programata pe 6 decembrie, la presiunea unor state mari. Companii mari precum Amazon, Google, Apple si Facebook sunt acuzate de reducerea impozitelor datorate…

- Iranul 'nu cauta sa domine' in Orientul Mijlociu (OM), i-a declarat marți președintele iranian Hassan Rohani omologului sau francez Emmanuel Macron, potrivit unui comunicat al președinției iraniene, informeaza AFP. 'Prezența noastra în Irak și în Siria este o invitație…

- Astazi, in ziua sarbatorii Intrarea in biserica a Maicii Domnului, cei trei arhiepiscopi si doi episcopi din sud est, vor sluji, dupa urmatorul program, comunicat de Agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Parohia Intrarea in Biserica a Maicii Domnului…

- Romania, la aceeași masa cu Franța și Germania, discutand de la egal la egal! Nu, nu este vorba despre vreun scenariu de film. Romania a cunoscut bune și rele in cei zece ani de apartenența la Uniunea Europeana, cel mai important lucru intamplat națiunii noaste dupa Marea Unire de la 1 Decembrie…

- Cantarețul francez Johnny Hallyday, care lupta de mai multe luni cu cancerul de plamani, a fost externat sambata dupa mai multe zile de spitalizare intr-o clinica pariziana, au confirmat apropiați ai artistului pentru AFP. Potrivit aceleiași surse, cântarețul s-a întors…

- Episcopia Lugoj a cerut “discretia cea mai absoluta” asupra cazului petrecut in judetul Arad, temandu-se de “reclama de balci, cu larma de sunete si trambite”, in timp ce Vaticanul a cerut investigatii amanuntite. Despre cine este vorba? Despre Rafila Galut, care a trait in perioada interbelica…

- Lille- AS Saint-Etienne este meciul care va deschide runda cu numarul XIII din Ligue 1. Dupa pauza cauzata de actiunile loturilor nationale, prima liga din Franta va debuta in forta, propunand un meci deschis oruicarui rezultat intre Lille si AS Saint-Etienne.A

- Rafael Nadal a castigat procesul intentat fostului ministru al sanatatii si sportului din Franta, Roselyne Bachelot, pentru defaimare, informeaza Sport.es. Bachelot va fi nevoita sa achite suma de 10.000 de euro drept despagubiri.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat miercuri Europa sa ”compenseze” lipsa de finantare a Grupului de experti ONU pe tema schimbarilor climatice legata de retragerea americana, relateaza AFP. GIEC, insarcinata sa intocmeasca cu regularitate o sinteza a cunostintelor in domeniu, ”este amenintat…

- Cateva zeci de sticle de whisky in valoare de 700.000 de euro au fost furate in Paris dintr-un magazin de bauturi alcoolice de lux. Cea mai valoaroasa stlicla este estimata la peste 100.000 de euro și provine din Japonia, scrie European News.

- Postul Craciunului incepe miercuri si dureaza 40 de zile, printre care sunt multe cu dezlegare la peste, ulei si vin, pana in Ajunul Craciunului, cand se tine post negru si este asteptat preotul sa aduca vestea Nasterii Mantuitorului. Anul acesta lasatul de sec se face marti seara. Postul Craciunului…

- Neamestecul Iranului in afacerile interne ale Libanului este o conditie importanta pentru stabilitatea regiunii, a anuntat luni Ministerul de Externe francez, relateaza Reuters. 'Dorim ca toti cei care exercita o influenta in Liban sa permita tuturor actorilor politici din aceasta tara sa-si exercite…

- 'Un salariu minim net de circa 300 euro pe luna este, probabil, sustenabil pentru economia Romaniei si contribuie la diminuarea decalajului dintre cei mai bogati si cei mai saraci romani, insa cresterea sa ulterioara ar trebui sa reflecte cresteri ale productivitatii muncii, care in multe domenii se…

- Reprezentativa Senegalului a invins, vineri, in deplasare cu scorul de 2-0 (2-0), nationala Africii de Sud si a obtinut a doua calificare la Cupa Mondiala de fotbal. Senegalezii au participat prima data la CM in 2002, cand au invins campioana mondiala Franta in meciul de deschidere al competitiei si…

- Nu exista niciun pericol pentru populatie, cu privire la informatiile despre norul radioactiv care ar fi ajuns deasupra tarii noastre, a dat asigurari presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare. Declaratia oficialului roman vine dupa anuntul Institutului francez de radioprotectie…

- Ansamblul monumental este format din biserica ortodoxa, din lemn, construita in anul 1802 de boierul Vasile Curt, dar și din clopotnița și zidul exterior, din piatra, ridicate in 1932 in stil catolic.

- LIVE BLOG Romania – Olanda, meci amical (14 noiembrie, ora 21:00, Arena Naționala). Ultima intalnire cu tricolorii. Marți, 14 noiembrie, tricolorii vor disputa un meci amical pe Arena Naționala din București impotriva reprezentativei Olandei. Partida va incepe la ora 21:00. Biletele sunt disponibile…

- Barajele pentru calificarea la CM 2018. AZI, Croația – Grecia. Programul complet. Meciurile tur din barajele pentru calificarea la Cupa Mondiala 2018 din Rusia, zona Europeana, vor debuta, joi. Astfel, joi, de la ora 21.45, la Zagreb, Croația va infrunta Grecia, intr-un joc in care trupa ex-iugoslava…

- In Catalonia are loc miercuri o miscare grevista, in urma apelului lansat de un sindicat proindependenta, sustinut de doua puternice asociatii separatiste, transmite AFP, conform agerpres.ro. Greva afecta miercuri dimineata atat traficul rutier, cat si pe cel feroviar. Un tren de…

- Natalia, Raluca si Bote au intrat intr-o incurcatura de zile mari! Dupa ce cardul prezentatorului TV a fost "furat", cautandu-l cu disperare, iar Naty a incercat cumva sa aplaneze situatia, invintandu-i la echitatie, se pare ca au parte si de o altfel de "surpriza": cei trei sunt opriti de paza din…

- Germania și Franța au activat marți un consiliu bilateral menit sa favorizeze integrarea imigranților in cele doua țari și sa creeze un cadru de colaborare la acest capitol, transmite agenția EFE. 'Obiectivul este sa integram atât refugiații care au perspective de a se stabili…

- Dupa ce 26 de oameni au fost uciși zilele trecute intr-un atac armat la o biserica din Statele Unite, se reaprinde controversa privind regimul armelor. Mai ales ca faptașul a fost ranit mortal de un localnic, care era la randul sau inarmat și alergase sa-și salveze vecinii.

- ♦ Pietele de retail alimentar din Cehia si Germania sunt concentrate la varf, cele mai puternice trei grupuri avand o cota de piata totala de peste 50% ♦ Romania se afla alaturi de Bulgaria la coada clasamentului cu 34% si respectiv 29,8% ♦ Cele mai multe nume din top sunt din Germania, cea mai puternica…

- Devin Patrick Kelley., de 26 de ani, este autorul masacrului de duminica seara din Texas, in care 26 de oameni, printre si mai multi copii, au fost ucisi cu sange rece intr-o biserica, iar alte 24 de persoane au fost ...

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Componenta francofona a istoriei romanesti, construita de-a lungul a 200 de ani de istorie, a rezistat chiar si in conditiile extrem de precare impuse dupa cel de-al doilea razboi mondial, in anii totalitarismului. Imediat dupa revenirea la democratie, Romania a aderat ca membru cu drepturi depline…

- Federatia Romana de Fotbal sustine ca reglementarea legislativa in ceea ce priveste alocarea unui procent din incasarile caselor de pariuri catre federatiile sportive a fost adoptata deja in Franta si Polonia si ca asociatiile sportive si COSR sustin demersul FRF.“Federatia Romana de Fotbal…

- Legenda de la Rolling Stones, Mick Jagger (74 de ani) a fost fotografiat pentru prima data cu noua sa iubita, Noor Alfallah (22 de ani) cu care a avut mai multe intalniri romantice la Paris in aceasta luna, informeaza Daily Mail. Sursa foto: www.olisa.tv Cuplul a petrecut mai multe…

- Sportiva romana Bianca Pascu (CS Dinamo) a ocupat locul trei la etapa de Cupa Mondiala de sabie seniori de la Orleans, prima din sezonul 2017-2018, in proba feminina la individual, informeaza un comunicat al FR de Scrima, citat de Agerpres. ”Coordonata de pe margine de tehnicianul Cosmin Hancianu, Bianca…

- Caz mai puțin obișnuit la Rm. Vilcea. Polițiștii au testat alcoolemia unui șofer de dric, care transporta o persoana decedata in Franța spre Targu Jiu. Etilotestul a indicat valoarea de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expir...