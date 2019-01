UNDE SCHIEM? Pârtia Durău este oficial deschisă! Datorita faptului ca iubitorii sporturilor de iarna au fost mereu alaturi de noi, anul acesta ii așteptam din nou cu distracție cat cuprinde și surprize nenumarate. Partia Durau este ideala pentru saniuș și schi, atat pentru incepatori cat și pentru avansați. Situata la poalele muntelui Ceahlau, la o altitudine de 800 m, unde stratul de zapada este asigurat din decembrie pana in martie, partia are o lungime de 406 m, o lațime de minim 62 metri, o diferența de nivel de 35 metri […] Articolul UNDE SCHIEM? Partia Durau este oficial deschisa! apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Andrioaie, o tanara din Moinesti, județul Bacau, a facut calcule pentru avioanele Airbus, optimizand traiectoriile, consumul și nivelul de poluare, și spune ca pentru moment vrea sa-și dezvolte cunoștințele in afara granițelor țarii, deoarce sectorul aerospațial din Romania nu a atins inca o…

- In acest an, Mara Matei a decis sa daruiasca Asociației „Betania” ziua sa de naștere. Concret, iși roaga prietenii și familia sa transforme darurile destinate ei intr-un gest de sprijin pentru Centrul de Integrare a Tinerilor (CIT) inființat, administrat și susținut financiar de Asociația „Betania”.…

- Fara afise colorate, fotografii sofisticate si sunete de cimpoaie, in Bacau, la Biblioteca Judeteana „Costache Sturdza” a fost marcata (spre rusinea mea nu am stiut) „Ziua Artei Fotografice din Romania”, care a fost decretata, printr-o hotarare de guvern, din mai 2010. Ziua Artei Fotografice din Romania…

- Astazi (12 ianuarie), Partia Durau se deschide oficial pentru iubitorii de sport, mișcare și distracție. Administratorii sustin ca partia de la poalele Ceahlaului este ideala pentru saniuș și schi, atat pentru incepatori cat și pentru avansați. Situata la o altitudine de 800 m, unde stratul de zapada…

- Datorita faptului ca iubitorii sporturilor de iarna au fost mereu alaturi de noi, anul acesta ii asteptam din nou cu distractie cat cuprinde si surprize nenumarate!! Durau-Park 1 de 5 Partia Durau este ideala pentru saniuș și schi, atat pentru incepatori cat și pentru avansați. Situata la poalele muntelui…

- Un accident rutier s-a produs in jurul orei 13.00 pe DN 2, km 312 (Filipești – Onișcani, județul Bacau). Un șofer de TIR a pierdut controlul volanului, ieșind in decor, fara blocarea traficului. In zona, carosabilul este uscat, cu viscol la sol și zapada tratata spre acostament, in urma intervenției…

- Propunerea a fost facuta de consilierul Gabriel Stan, care a susținut oportunitatea acestei modificari in contextul Anului Centenar. „Acum 100 de ani, peste 100.000 de oameni din toate colțurile Romaniei se indreptau catre Alba Iulia, pentru a asista la desavarsirea celui mai puternic act din istoria…

- Complexul Comercial Decebal, din Bacau, a gazduit timp de trei zile, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, manifestarea EXPO Vanatoare și Pescuit Nord-Est 2018. Expo Vanatoare și Pescuit este cunoscuta bacauanilor din 2016, de cand era organizata la Centrul de Afaceri și Expoziții, aflat acum in insolvența.…