Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, domeniu schiabil pe care seful statului a devenit in ultima perioada o prezenta obisnuita, acesta coborand de mai multe ori pe partii si fiind fotografiat de turisti, relateaza News.ro.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru cel putin a patra oara in acest an, unde s-a intalnit cu amatorii acestui sport si a facut fotografii care au fost, ulterior, postate pe Facebook, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, sambata, la schi in Munții Șureanu, pentru cel puțin a patra oara in acest an. Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000…

- Președintele Klaus Iohannis a mers din nou la schi, tot in Munții Șureanu. Seful statului a fost fotografiat in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri, informeaza Mediafax.ro. Presedintele Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a relaxat din nou la schi in Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat sambata, 17 februarie, in timp ce astepta la rand pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a relaxat din nou la schi în Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat, sâmbata, în timp ce astepta la rând pentru a urca cu telescaunul în vârful unei

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte...

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase.

- Președintele Klaus Iohannis s-a relaxat din nou la schi in Munții Șureanu, din județul Alba. Șeful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu. Președintele Romaniei pare sa fi facut un obicei din…

- Primarul comunei Șugag: Președintele Klaus Iohannis s-a interesat personal de situația drumului catre domeniul schiabil Șureanu • Primaria Șugag face eforturi pentru preluarea drumului de la Romsilva in vederea reabilitarii, insa fara prea mare succes. Potențialul turistic al domeniului schiabil din…

- Vinovata de situatia de pe partie ar fi vremea, care s-a incalzit, dar si personalul care administreaza partia, informeaza Romania TV. In momentul in care temperaturile au crescut zapada de pe partia de tubing s-a topit, iar cand vremea s-a racit din nou totul s-a transformat intr-un veritabil patinoar.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost sambata la schi, in Muntii Sureanu, in judetul Alba, zona numita si „Elvetia Romaniei” datorita faptului ca domeniul se afla la cea mai mare altitudine din tara, scrie Mediafax. Potrivit Aceleași surse, șeful statului a fost fotografiat in timp ce astepta…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce statea la rand sa urce pe partie. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi in aceeasi locatie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine, informeaza...

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- Klaus Iohannis, la schi in Munții Șureanu. Președintele Romaniei s-a relaxat, sambata, pe o partie de pe domeniul schiabil Șureanu, unde in acest week-end au avut loc „Serbarile Zapezii”. Șeful statului a fost fotografiat in timp ce aștepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost sambata, 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. Acesta a fost vazut in timp ce statea la rand la telescaun, exact ca in 6 ianuarie cand a schiat in acelasi loc. In acest weekend, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost sâmbata din nou la schi, în judetul Alba, în Muntii Sureanu, fiind fotografiat în timp ce statea la rând sa urce pe pârtie. Seful statului a fost fotografiat în timp ce statea la rând sa urce pe pârtie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce statea la rand sa urce pe partie, relateaza News.ro. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi in aceeasi locatie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce astepta la rand sa urce pe partie. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi pe aceeasi partie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.

- Presedintele Klaus Iohannis a ales din nou, sambata, sa se relaxeze la schi in Muntii Sureanu, judetul Alba.Seful statului a fost fotografiat in timp ce statea la rand sa urce pe partie, exact ca in 6 ianuarie cand schiat in acelasi loc.Presedintele Klaus Iohannis a devenit o…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, sambata, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu, fiind fotografiat in timp ce astepta la rand sa urce pe partie. Si in 6 ianuarie, Iohannis a fost la schi pe aceeasi partie, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat astazi la cea de-a VII-a ediție a „Serbarilor Zapezii”, in Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat sambata la „Serbarile Zapezii”, in Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri. La inceputul…

- Iubitorii sporturilor de iarna din județul Alba, și nu numai, iși pot programa liniștiți o ieșire la munte, in acest weekend. Atat la Arieșeni, cat și la Șureanu, partiile se prezinta excelent, datorita ninsorilor și a frigului care a pastrat bine stratul de zapada. Ținand cont de ninsorile care au…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. "Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmând…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca va chema incepand de miercuri partidele la consultari, pentru ca situatia politica generata de demisia Guvernului Tudose sa nu duca la efecte economice negative, anuntand ca Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar.

- Presedintele Klaus Iohannis nu il vrea prim ministru interimar pe vicepremierul Paul Stanescu. In schimb, potrivit informatiilor Digi24, premier interimar ar urma sa fie Mihai Fifor, ministrul Apararii. In plus, potrivit informatiilor de ultima ora, Mihai Tudose va merge personal cu demisia la Cotroceni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra legii privind aprobarea OUG nr. 33/2017, care prevede ca presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, joi, CCR in privinta Legii de modificare a Legii administratiei publice locale, ce instituie o noua procedura referitoare la validarea mandatelor de consilier local. Presedintele considera ca aceasta lege cuprinde reglementari neclare, imprecis redactate, ce contravin…

- Președintele Klaus Iohannis a mers sambata sa schieze in Muntii Sureanu, in judetul Alba, zona numita si „Elvetia Romaniei” datorita inalțimii foarte mari la care se afla stațiunea. Șeful statului a fost pozat in timp ce astepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul…

- Presedintele Klaus Iohannis a revenit, sambata, la schis in Muntii Sureanu, unde exista un domeniu schiabil cu partii in lungime totala de 18 kilometri. Domeniul schiabil Sureanu este situat la cea mai mare altitudine din tara, peste 2000 de metri.

- Presedintele Klaus Iohannis a revenit, sambata, la schis in Muntii Sureanu, unde exista un domeniu schiabil cu partii in lungime totala de 18 kilometri. Domeniul schiabil Sureanu este situat la cea mai mare altitudine din tara, peste 2000 de metri.

- Presedintele Klaus Iohannis s-a relaxat, sambata, pe partia de schi, seful statului alegand un domeniu schiabil din Muntii Sureanu, judetul Alba. Seful statului a fost fotografiat stand la coada ca un om obisnuit pentru a lua telescaunul si timp de cateva ore a schiat pe partiile aflate la o altitudine…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat sambata la schi in muntii Sebesului, in masivul Sureanu, in extremitatea sudica a judetului Alba, aproape de limita cu Sibiu si Valcea, pe domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, au declarat, pentru AGERPRES, surse de la fata locului.…

- Președintele Klaus Iohannis s-a aflat, sambata, la schi in Munții Șureanu, o zona din judetul Alba denumita ”Elvetia Romaniei”, unde se afla domeniul situat la cea mai mare altitudine din tara. Șeful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce aștepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful…

- Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta la rand, pentru a urca cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste 2.000 de metri. Nu este pentru prima data cand presedintele Iohannis si-a petrecut weekendul la schi in Muntii…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca 2018 este unul special, avand in vedere Centenarul Marii Uniri, si ca ar trebui realizat un plan de viitor. "Anul 2018 este un an special, este poate anul cel mai greu pe care trebuie sa-l parcurgem noi, romanii, fiindca este anul Centenarului,…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la prima sedinta a CSM pentru anul 2018, care va avea loc vineri la ora 10.00, unde se va alege noua conducere a Consiliului si se va dezbate raportul de activitate pe 2017.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis romanilor un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou, in care spune ca 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea si-a demonstrat maturitatea si atasamentul fata de valorile democratiei, iar lectiile trecutului ne dau increderea ca uniti si solidari…

- Președintele Klaus Iohannis a lipsit de la slujba de Craciun! Președintele nu a mers cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba, așa cum obișnuia. Sunt voci care spun ca președintele nici nu ar fi in Sibiu. Totuși, Iohannis a anunțat ca va face sarbatorile de iarna la Sibiu și București.In plus,…

- Presedintele Klaus Iohannis cere Camerei Deputatilor sa reexamineze modificarile aduse legii educatiei. Motivul, potrivit comunicatului administratiei prezidentiale, îl reprezinta faptul ca una dintre modificari, cea referitoare la instituirea unui nou tip de unitați

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei, potrivit Mediafax. „Indemnizatia…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat impresionat de multimea care s-a alaturat cortegiului funerar, ceea ce exprima, in opinia sa, o autentica expresie a iubirii si respectului fata de Regele Mihai...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface România, aratând ca problema cetatenilor români care se afla în Marea Britanie este bine rezolvata.

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit, miercuri, la Castelul Peles pentru a-i aduce ultimul omagiu regelui Mihai. Klaus Iohannis a depus o coroana de flori si a aprins o lumanare la intrarea in Castelul...