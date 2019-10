Stiri pe aceeasi tema

- Romania trece duminica la ora oficiala de iarna, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie sa fie cea mai lunga din acest an. CFR Calatori a anuntat ca schimbarea orei nu modifica mersul trenurilor in vigoare.

- Bogdan Lobonț (41 de ani), unul dintre ajutoarele selecționerului Cosmin Contra de la echipa naționala, a vorbit pentru FRF TV despre urmatoarele meciuri pe care Romania le va disputa in preliminariile Campionatului European 2020. Romania va evolua in Feroe, pe 12 octombrie, de la ora 19:00, și acasa…

- Alexiu Pocol a avut o viata demna de film: un invatator sarac, imbogatit peste noapte, a ajuns un reper in inalta societate din Romania secolului al XIX-lea. Astazi, in urma lui a ramas doar ruina castelului de pe Valea Borcutului, din Maramures, ca dovada vie ca unul dintre cei mai buni prieteni ai…

- Cei mai cheltuitori europeni cand vine vorba de vacante sunt rezidentii din Luxemburg, cu o medie de 769 de euro pentru o vacanta in anul 2017, urmati de rezidentii din Austria (641 de euro) si cei din Malta (633 euro). La polul opus sunt rezidentii din Ungaria (161 de euro pentru o vacanta in anul…

- La 44 de ani, Vica se declata prea batrana pentru distracție. Daca pana acum abia aștepta vara ca sa mearga in vreun loc faimos pentru viața de noapte, in prezent, lituanianca recunoaște ca nu se mai simt bine in vacanțe, daca nu-l are pe Edan langa ea. Vica nu s-a distrat la Ibiza Revenita acasa de…

- Au trecut 19 ani de cand, datorita unui videoclip al duo-ului Andre (“Noapte de vis/Moșule ce tanar ești”), Manea Ionuț a devenit brusc cel mai interesant Moș Craciun pe care l-ar fi vrut de sarbatori adolescentele vremii. Fara barba și deloc pufos, asemenea unui real Moș Craciun, Ionuț cel odinioara…