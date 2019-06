Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va mentine instabila in Bucuresti in urmatoarele patru zile, cand vor fi perioade cu averse si descarcari electrice, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni, potrivit Agerpres. Conform estimarilor, luni, 3 iunie, instabilitatea atmosferica…

- Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in Bucuresti, in noaptea de duminica spre luni (2-3 iunie), in intervalul orar 21:00 - 9: 00, si se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului ce pot lua aspect de vijelie, potrivit prognozei pentru municipiul…

- Prima luna calendaristica de vara este caracterizata, in general, printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci, valorile termice urcand la peste 30 grade Celsius in perioadele calde, iar in cele ploioase, precipitatiile depasesc cantitatile medii lunare intr-un interval…

- Instabilitatea atmosferica va ramane accentuata la nivelul Bucurestiului pana luni dimineata, se arata in prognoza actualizata a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata vineri. Astfel, pe parcursul zilei de vineri, pana la ora 21:00, instabilitatea atmosferica se va accentua…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii precizand ca de joi pana duminica inclusiv vremea va fi calda, cu temperaturi care ajung la 28 de grade Celsius, dar și instabila, cu ploi torențiale și furtuni, potrivit Mediafax.Meteorologii…

- Vremea va fi usor instabila, in data de 2 mai, dar valorile termice vor fi in crestere usoara, apropiate de mediile multianuale in majoritatea regiunilor, informeaza Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea in București, pe 2 mai Vremea se va incalzi in Capitala, dar cerul va fi variabil,…

- Continutul de umiditate in cultura graului de toamna se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute in estul, sud-estul, local vestul, centrul si izolat in sudul tarii, in timp ce rezerva de apa din sol va prezenta valori satisfacatoare apropiate de optim si izolat optime in majoritatea zonelor.…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 1 – 14 aprilie, in regiuni din tara. In Transilvania, meteorologii anunta schimbari semnificative ale vremii in prima saptamana a lunii aprilie. De astazi pana maine, temperaturile vor scadea chiar si cu 9 grade Celsius.…