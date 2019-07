Unde s-a ajuns. Cazare în boxă la subsol, pentru Untold "Dau spre inchiriere boxa depozitare de 10 mp intr-un depozit de self storage pentru cazare Untold, 5 nopti. Incap 4-5 persoane. Pe jos se pot pune niste paleti, voi veniti cu sacii de dormit, corturi, rucsaci pe care le puteti lasa peste zi. Temperatura este intre 18-20 grade. Este acces la baie cu wc si chiuveta. Nu sunt soricei sau alte creaturi umblatoare (sau zburatoare). Recent a fost deratizat. Primiti cheia de la boxa, iar accesul este cu cod in depozit (neaparat trebuie sa va scrieti codul pe undeva sa nu il uitati dupa noaptea euforica). Locatia este foarte buna, la doar 2… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

