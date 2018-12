Unde reparam cutia de viteze automata in Bucuresti? Cel mai bun service reparatii transmisii automate

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Bucuresti vor avea surpriza, duminica, sa circule cu Tramvaiul lui Mos Craciun. Acesta se va afla, in intervalul orar 12:00-15:00, pe traseul Depoul Victoriei, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Soseaua Stefan cel Mare, Obor, Calea Mosilor, Piata Sfantul Gheorghe si retur. „Copiii care vor calatori…

- Se vorbește, de o buna bucata de vreme, despre o „Europa cu doua viteze”. Desigur, cei care au lansat aceasta sintagma se gandeau, cu superioritate, la o Europa Occidentala care alearga sprintena, comparata cu Europa fost comunista, care o cam lalaie pe drum. Cumva, realitatea din teren contrazice ingamfarea…

- Cutia manuala Avantaje Un consum de combustibil mult mai redus decat in cazul cutiei automate. Un pret de achizitie mai mic Costuri mai mici de intretinere, pentru ca repararea unei cutii manuale costa mai putin decat cea a unei cutii cu transmisie automata. Desi cutia manuala este in stransa legatura…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, circulatia rutiera este restrictionata astazi, pana la ora 16.00, pe prima banda, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 182, pentru efectuarea de lucrari in carosabil.

- PROGNOZA METEO pentru BUCUREȘTI, in intervalul 24 octombrie, ora 13 – 25 octombrie, ora 09 Vremea va fi vantoasa, cu intensificari ale vantului in general de 50 km/h și temporar, mai ales dupa-amiaza, 60 km/h. In cursul nopții, vantul va slabi in intensitate și va avea viteze in general intre…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, va lansa in noiembrie in Bucuresti o retea de automate de livrare (“express lockers”), din care clientii care si-au achitat online cu cardul produsele vor putea opta sa isi ridice coletele, a declarat Iulian Stanciu, director general si actionar…

- Avand in vedere necesitatea lucrarilor de remediere a avarie la reteaua de apa a Colegiului Tehnic Viceamiral Balanescu, APA SERVICE S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile in data de 12.10.2018, intre orele 09.00-12.00. In aceste conditii nu vor beneficia de apa urmatorii consumatori: – Str.Uzinei…

- Cristi Borcea, 48 de ani, a dat lovitura chiar inainte de nunta cu Valentina. Fostul acționar al lui Dinamo a vandut una dintre afacerile sale din București pe care a obținut aproximativ un milion de euro! Borcea a vandut ștrandul din Crangași, pe care il conducea Mihaela, prima sa soție, anunța Libertatea.…