Unde putem arunca reciclabilele, la Brașov (Social) Unde putem arunca reciclabilele, dupa ce au disparut automatele de colectare, amplasate in incinta unor mari magazine? Organizatiile care detineau astfel de sisteme au fost obligate de catre guvernanti sa se reautorizeze, astfel ca reamplasarea automatelor mai are de asteptat. Chiar daca mai avem mult pana cand vom avea si noi spiritul occidentalilor si vom recicla gunoiul, o parte dintre brasoveni s-a obisnuit insa sa arunce responsabil... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

