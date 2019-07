Unde poate fi consultata modificarea HCL privind aprobarea regulamentului de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar

Stiri pe aceeasi tema

- Contextul complicat de securitate din regiunea Marii Negre, adus in atentia publica internationala, mai ales, dupa anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea de catre Federatia Rusa, a generat luarea unor masuri adecvate de catre NATO, pentru asigurarea securitatii statelor membre ale Aliantei, riverane…

- Prim-ministrul Maia Sandu va prezida mâine, 1 iulie, începând cu ora 13.00, sedinta Cabinetului de ministri. Proiectul ordinii de zi poate fi accesat pe site-ul Guvernului. 1 Cu privire la cadre 2 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire…

- Primaria Brașov a scos la licitație activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor stationate/oprite neregulamentar pe raza municipiului. Numarul estimat de vehicule care urmeaza a fi ridicate este de 10 mașini/zi, adica 1.800 de bucați pentru intreg contractul. Operatiile incluse in…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, marti, 25 iunie 2019, ora 11.00, in Amfiteatrul Universitatii "Ovidius", Campus Corp C, etaj 3, cu urmatoarea ordine de zi: Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din…

- Biroul Electoral Central isi va inceta activitatea la 48 de ore de la publicarea in Monitorul Oficial a rezultatului acelui scrutin de duminica care se publica ultimul, potrivit unei hotarari adoptate, sambata, de BEC.Hotararea vizeaza modificarea Regulamentului de organizare si functionare…

- Atentie soferi Politistii ridica in aceasta seara masinile parcate neregulamentar pe bulevardul I.C.Bratianu din municipiul Constanta.Masinile vor fi recuperate doar de utilizatorii de drept, in prezenta unui politist si dupa achitarea taxelor prevazute prin HCLM 399 2018: tarif ridicare masini 450…

- Consiliul local al municipiului Constanta a fost convocat in sedinta ordinara, joi, 25 aprilie 2019, in sala "Sergiu Celibidache" a Colegiului National de Arte "Regina Maria" Constanta.Proiectele de pe ordinea de zi sunt urmatoarele: Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local…

- Proiecte de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 18 aprilie 2019 PROIECTE DE LEGI PROIECT DE LEGE privind activitatea de emitere de moneda electronica PROIECT DE LEGE privind serviciile de plata si pentru modificarea unor acte normative PROIECT DE LEGE pentru modificarea…