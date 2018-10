Stiri pe aceeasi tema

- Apple functioneaza la putere maxima in continuare, compania lansand exact la timp noua generatie iPhone XS. Vorbim despre doua smartphone-uri care pastreaza design-ul modelului iPhone X de anul trecut, aducand imbunatatiri semnificative la capitolul performanta, asemeni alor modele S din anii precedenti.

- iPhone X avea cel mai bun display de smartphone de pe piata la momentul aparitiei, conform DisplayMate, distinctie care a fost apoi acordata telefoanelor Galaxy S9 si recent Galaxy Note9 de la Samsung. Avand in vedere cat de laudat a fost noul display de pe Note9, nu ne asteptam ca acesta sa fie „detronat”…

- Apple a prezentat miercuri, la sediul din Cupertino (California), cel mai mare si cel mai scump smartphone lansat vreodata de compania americana, transmit DPA, Kyodo si Reuters. Gigantul american a lansat...

- iPhone 5c a fost primul telefon de la Apple care se dorea a fi un iPhone mai ieftin și mai atractiv catre segmentul tanar. Chiar daca nu a fost cea mai reușita iterație a producatorului din Cupertino, 2018 ne aduce un nou model colorat și ceva mai ieftin.iPhone Xr vine cu un display IPS de 6.1 inchi…

- Pretul noului iPhone de top al Apple ar putea depasi pragul de 1.000 de dolari, iar majoritatea analistilor care urmaresc lansarea noilor modele de smartphone ale companiei americane, care va avea loc miercuri, se intreba pana unde pot urca preturile, transmite Reuters.

- Noile scurgeri de informatii legate iPhone-urile din generatia XS, pe care gigantul Apple urmeaza sa le lanseze in aceasta toamna, aduc in atentia fanilor imagini in care se poate observa designul si dimensiunile acestora.

- In mod convenabil, Apple intampina probleme neprevazute cu fabricarea unuia dintre modelele iPhone next-gen, lasand fanii care asteapta lansarea din aceasta toamna tocmai fara optiunea „de buget”.