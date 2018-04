Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, au participat duminica dimineata la slujba din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Seful statului a fost aplaudat la iesirea din biserica de cativa localnici si turisti prezenti…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc Invierea Domnului Foto: facebook.com/Catedrala-Sfantul-Iosif-Bucuresti. În timp ce ortodocsii si greco-catolicii se pregatesc de Florii, romano-catolicii si reformatii au sarbatorit noaptea trecuta Învierea Domnului. …

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu a vorbit niciodata cu fostul director al SRI George Maior despre sesizarea la Agentia Nationala de Integritate (ANI) referitoare la o posibila incompatibilitate in care s-ar fi aflat in perioada cand era primar al Sibiului. "Eu m-am exprimat in repetate…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, in urma incendiului care a avut loc in centrul comercial „Zimniaia Vișnia”, din localitatea Kemerovo. Klaus Iohannis a exprimat condoleanțe si familiilor indoliate și poporului rus, ca urmare a tragicului…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe ministrului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Linas Linkevicius, context în care a subliniat importanta transmiterii unui mesaj consecvent si puternic, exprimat prin actiunea solidara cu Regatul

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit luni, la Palatul Cotroceni, pe ministrului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, Linas Linkevicius, context in care a subliniat importanta transmiterii unui mesaj consecvent si puternic, exprimat prin actiunea solidara cu Regatul Unit, la momentul potrivit,…

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Presedinte Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc joi la o uzina chimica din Cehia, exprimandu-si regretul ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristete despre accidentul…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi, omologului sau rus, Vladimir Putin, un mesaj de felicitare, la 4 zile de la realegerea acestuia pentru inca un mandat la Kremlin, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat. Vadimir Putin a fost reales, duminica, pentru un nou mandat de 6…

- E frumoasa si iubita de fani dar, ca orice artist, are parte si de critici rautacioase. Pentru cei din urma, cantareata le-a transmis un mesaj. Carmen de la Salciua este fara doar si poate una dintre cele mai frumoase si apreciate artiste de muzica populara si de petrecere din Romania, iar succesul…

- Liviu Dragnea a declarat ca nu vrea sa le mai raspunda contestatarilor sai din partid, dupa Congresul PSD care a avut loc sambata la Sala Palatului."Eu nu mai am de gand sa mai comentez prostii, prostii care au fost vehiculate in spatiul public chiar de catre unii colegi de partid. Misiunea…

- Cuplul prezidential a sosit la biserica Sfanta Treime, din Piata Mare, acolo unde a asistat la slujba religioasa. Klaus si Carmen Iohannis i-au salutat scurt pe jurnalisti si au intrat imediat in incinta bisericii. Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers…

- Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers sambata, din nou, la schi in Muntii Sebesului, la Sureanu. "Companie selecta la schi... Hello, Mr. Iohannis! LE: S-a așezat, evident, la coada. (Și schiaza foarte, foarte bine!)", a scris cel care a postat pe Facebook imaginile…

- Jurnalistul Dorin Galben a transmis un altfel de mesaj femeilor cu ocazia zilei de 8 martie. Pe pagina sa de Facebook, UN SHOW DE DOI GALBENI, acesta a realizat un video în care îndeamna femeile sa opteze pentru naturalețe, sa fie independente financiar și sa nu accepte violența sau…

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Cateva sute de persoane protesteaza, joi searaa, in mai multe orașe din țara dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declanșat procedura de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Dupa ce la București „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, ca urmare a cererii…

- Papa Francisc a marcat Miercurea Cenusii, prima zi din Postul Mare – perioada ce precede Pastele, in timpul careia credinciosii catolici sunt indemnati sa tina post si sa faca penitenta, lansand un avertisment la adresa acelor persoane care seamana „neincredere” informeaza AFP. „Este trist sa constati…

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie de Ziua Indragostilor, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de mult, poate mai mult, ca-n prima zi! Culita si Carmen…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale la solicitarea MEDIAFAX, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful statului.

- Ducesa de Cambridge a publicat un mesaj video prin care ii incurajeaza pe copii sa se simta confortabil in propria lor piele, informeaza Press Association. Sotia printului William, care este insarcinata cu cel de-al treilea copil al cuplului, a adaugat in inregistrarea video ca adultii…

- Fostul principe Nicolae urmeaza sa se intoarca in Romania, potrivit cotidianului The Telegraph, care a publicat un articol despre fostul membru al Casei Regale. Cotidianul anunța ca fostul principe intenționeaza sa revina in tara, weekendul acesta, impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar…

- Cateva sute de persoane au protestat, duminica seara, in Sibiu, impotriva modificarilor legilor Justitiei. Manifestantii s-au reunit in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, de unde au pornit in coloana spre principalele bulevarde din municipiu, scandand impotriva PSD-ului. Miercuri seara va avea…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, spune ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, citat de...

- Președintele Klaus Iohannis a participat la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala, a depus o coroana de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a susținut un discurs in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca nu îi este teama de suspendare. "Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest lucru din discutia publica", a adaugat seful statului,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase si de succes cupluri de pe scena muzicala din Romania, dar si din viata de zi cu zi. Culita Sterp si Carmen de la Salciua se iubesc pe zi ce trece tot mai mult. Artistul a postat un mesaj emotionant pentru sotia lui. Postarea a strans in doar cateva minute sute…

- Bogdan Despescu, seful demis al Politiei Române, a transmis un mesaj catre colegii sai, în care le-a multumit pentru colaborare. Acesta a avut si un mesaj indirect pentru Carmen Dan, cea care i-a cerut demisia.

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, a postat pe Facebook un mesaj dur pentru PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare....

- Premierul Mihai Tudose trebuie sa isi retraga declaratia privind autonomia Tinutului Secuiesc, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, care se declara socat si asteapta scuze de la prim-ministru. Liderul UDMR mai spune ca aceste afirmatii nu pot ramane fara consecinte. Premierul Mihai…

- Paul Anton (26 de ani) a plecat in aceasta iarna de la Dinamo la Anji in schimbul a 300.000 de euro, dar ii transmite un mesaj lui Vasile Miriuța pentru a redresa echipa. Oficialii dinamoviști au incercat sa-l demita pe Miriuța de la carma echipei in urma mai multor rezultate negative pe care acesta…

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, este in doliu! Iliescu a anunțat moartea lui Andrei Alexandru, fostul sau consilier, dar și membru al PSD. ”Ne-a parasit un prieten, pe care l-am prețuit și caruia ii vom pastra o calda amintire.”, e mesajul de condoleanțe al lui Iliescu, trnamis și in…