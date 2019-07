Stiri pe aceeasi tema

- The Rasmus, Celelalte Cuvinte, Alternosfera, Massive Wagons, John Newman, Byron, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra și mulți alții iși dau intalnire in cadrul idilic de la Poiana Golului, la Custom Reșița Festival!

- Libraria Humanitas din Timisoara, de pe strada Eugeniu de Savoya, gazduieste joi, 13 iunie, de la ora 18.00, lansarea volumului „La inceput a fost sfarsitul. Dictatura rosie la Bucuresti”, de Adriana Georgescu, cu un cuvant inainte de Monica Lovinescu. In 1945, cand a fost arestata de comunisti si torturata,…

- In spiritul gesturilor umanitare facute de cativa ani de organizatorii marilor festivaluri rock din tara, Spitalul Județean de Urgența Reșița și organizatorii CUSTOM Reșița Festival au initiat o acțiune similara pentru a incuraja donarea de sange. Daca la alte festivaluri se primesc abonamente…

- Odata cu inceperea sezonului estival, organizatorii Custom Reșița Festival anunța un nou artist internațional care va urca pe scena din Poiana Golului, și anume pe John Newman. Hiturile “Come and Get it”, “Love me again” și “Losing sleep”, renumite la nivel mondial, vor rasuna deasupra Resitei in festivalul…

- Sfarsitul de saptamana aduce in cluburile din Timisoara o serie de party-uri si evenimente live, printre care se numara recitaluri și seturi cu Harakiri for the Sky, Methadone Skies, Krypton și Raku. In acest sfarșit de saptamana se desfașoara și cea de-a doua ediție Embargo Fest la Dudeștii Vechi unde…

- Timișoara se pregatește sa devina gazda celui mai mare eveniment de street food din Europa. The Carnival va avea loc la Muzeul Satului Banațean, la sfarșitul acestei saptamani, in perioada 10-12 mai. Pofticioșii se pot bucura de un rasfaț culinar, asezonat cu muzica pentru toate gusturile, timp de trei…

- De Paști puteți aduce primavara in sufletele oamenilor nevoiași. Cum? Simplu! Puteți contribui la strangerea de fonduri pentru 15 familii ce au nevoie de sprijinul nostru. „Familiile sunt majoritatea cu copii și locuiesc in Timișoara, cat și in imprejurimea orașului. Printre necesitați se numara electrocasnice,…

- Mobilizare de forțe, in aceste zile, pentru salvarea uneia dintre cele mai vechi biserici de lemn din Timiș. In total, 15 voluntari, printre care și studenți de la Facultatea de Arhitectura din Timișoara, și-au unit forțele pentru a repara șindrila bisericii de lemn din localitatea Dragomirești. Lacașul…