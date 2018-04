Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%. Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,09%, potrivit…

- IPS Andrei Andreicut a aratat, marti, la Cluj-Napoca, in Pastorala de Pasti, prezentata la resedinta mitropolitana, ca Unirea a fost visul de generatii a romanilor, multi trecand in vesnicie fara sa-l vada realizat, dar cu credinta ca momentul unirii va veni. ”Domnul Hristos s-a rugat Tatalui…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Cluj aduce in atentia angajatorilor faptul ca prima si a doua zi de Paste, iar din acest an si Vinerea Mare, sunt zile de sarbatoare legala stabilite prin lege, drept urmare nu se lucreaza. Conform Codului Muncii, in zilele de sarbatoare legala, angajatorii au…

- In perioada Sarbatorilor Pascale 2018, magazinele din Alba funcționeaza dupa un program special. Pentru cei care vor sa iși faca aprovizionarea, va prezentam mai jos programul unor supermarketuri si locatii de cumparaturi la Alba Iulia. SUPERMARKET – produse alimentare si altele Profi Alba Iulia (Calea…

- Directorul general al ANPC Paul Anghel ii sfatuieste pe oameni sa cumpere produse pentru Paste doar din locurile autorizate, iar la alegerea cozonacilor si a checurilor trebuie sa fie atenti daca personalul patiseriei respecte regulile de igiena: sa poate manusi cand servesc, iar produsele sa nu fie…

- Serviciul permise auto si inmatriculari nu lucreaza pe 6 aprilie. Vinerea Mare este zi libera pentru bugetari, iar persoanele programate sa isi inmatriculeze autoturismele vor fi reprogramate. „Noi ne-am facut datoria si i-am informat pe cetatenii care fusesera deja programati ...

- Cei care sunt în cautare de idei de cadouri pentru Paște trebuie sa studieze oferte Elefant din aceasta perioada. Iata câteva dintre cele mai atractive produse pe care nu trebuie sa le ratați.

- Crescatorii de oi din Maramures pun la dispozitie miei care pot fi sacrificati in doua puncte autorizate din judet. Astfel, in Baia Mare si Sighetu Marmatiei, maramuresnii au posibilitatea sa verifice carnea de miel pe care o vor pune pe masa de Paste. Crescatorii de oi spun ca vanzarile sunt slabe…

- Primariile din Romania stabilesc an de an noi „recorduri" in ceea ce priveste plata unor salarii, prime si sporuri salariale ilegale. Spre exemplu, in anul 2016 (cele mai recente date disponibile la Curtea de Conturi), aceste tipuri de cheltuieli au ajuns la 105 milioane de lei, dintre care 12 milioane…

- Cum drobul de miel este un preparat care nu lipseste de pe masa traditionala de Paste a romanilor, va propunem reteta speciala a celebrului bucatar Catalin Scarlatescu, pe care a mostenit-o de la bunica lui.

- Regina Marii Britanii, Elisabeta a II-a, a participat duminica la slujba traditionala de Paste la Capela St George din castelul Windsor, unde nepotul ei printul Harry se va casatori cu Meghan Markle luna viitoare, informeaza Reuters. Purtand o palarie si o haina de culoare purpurie si o rochie florala,…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii. Dan afirma ca exista probleme cu livrarea cupoanelor de pensie catre pensionarii MAI, avand in…

- Guvernul Dancila nu va plati bugetarilor salariile înainte de Paște. Ramâne de vazut ce raspuns oficial vor primi bugetarii, având în vedere ca este nevoie de un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial pentru

- Petre Daea, ministrul Agriculturii, a declarat vineri ca nu comenteaza decizia Consiliului Concurentei de a declansa o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania, precizand ca asteapta raspunsul la o cerere adresata institutiei inca de anul trecut. "Eu…

- Carrefour Piatra Neamt organizeaza, in perioada 30 martie-7 aprilie, un targ prilejuit de Sarbatorile Pascale, sub generosul generic “Targ de Cozonac”. “De unde cumparam cozonaci anul acesta? Sigur va intrebati asta, avand in vedere ca mai sunt cateva zile pana la Sarbatoarea de Paste. Ei bine, la Carrefour…

- Catering Octavian pune la dispozitia clientilor sai un meniu special destinat sarbatorilor de Paste. Asa cum a procedat si in preajma sarbatorilor de iarna, Catering Octavian ofera un meniu complet, destinat persoanelor care din diferite motive nu reusesc sa pregateasca masa traditionala. In acest an…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum al judetului Salaj recomanda respectarea masurilor minimale de prevenire a incendiilor la obiective de cult cu prilejul desfasurarii Sfintelor Sarbatori de Paste: • privind lacasurile de cult sunt urmatoarele: - Evitarea desfasurarii slujbelor religioase…

- Doar cateva zile ne mai despart de Paște, motiv pentru care daca ai inceput sa te gandești la ceea ce vei pune pe masa de Paște și nu vrei sa-ți cumperi oua incondeiate din comerț și nici sa folosești pigment clasic, iți propunem sa optezi pentru trucuri clasice, de la bunica.

- • Instanța decide daca merita sau nu ELIBERAREA condiționata Dupa ce a petrecut trei ani și jumatate dupa gratii, el fiind prins in flagrant de ofițerii de la Crima Organizata și de procurorii DIICOT Targu Jiu și acuzat de proxenetism in vara lui 2014, minerul lacatuș de la Cariera Roșiuța…

- Sunetul lingurilor și al facalețului se aude fara oprire in bucatariile gospodinelor, in prag de Paște. Masa traditionala de cunoaște cateva preparate nelipsite: drob, ciorba si friptura de miel, oua rosii, cozonac si celebra pasca cu branza. In unele regiuni, pe langa acestea, nelipsite de pe masa…

- Salariile bugetarilor si pensiile ar putea fi acordate mai devreme in luna aprilie, inainte de Paste. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca decizia va fi luata joi, in sedinta de guvern. "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel…

- Toni Grebla, in trecut prefect si senator de Gorj, dar si fost judecator la Curtea Constitutionala, ar putea afla inainte de Paste decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie in dosarul de coruptie in care este judecat....

- Actrița Aimee Iacobescu avea un nume cu totul special și aparte. Vedeta a explicat de unde și cum s-a ales cu acest prenume greu de uitat. Aimee nu este deloc un nume comun, iar actrița Aimee Iacobescu s-a mandrit dintotdeauna cu acest prenume pe care l-a avut și cu care s-a remarcat pe scena artistica…

- Cand vine vorba de etichete, in piețele de peste tot, nu doar in Caras-Severin, este haos. Fiecare face ce vrea. Daca unii scriu prețul pe o bucata de carton, alții nu au nicio treaba cu astfel de detalii. O lege promulgata de președinte, in urma cu cateva zile, ii obliga pe vanzatori…

- Meteorologii anunta ca urmatoarele zile vor fi in continuare friguroase in mare parte din tara, cu o medie de 5 grade Celsius a temperaturilor diurne, dar spun ca finalul lunii martie aduce o crestere simtitoare a temperaturilor exterioare, astfel ca, pana de Paste, vremea se va imbunatati vizibil.…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Violeta Stoica Un tir pus de-a curmezișul pe DN1, un autocar intrat intr-un stalp de inalta tensiune, tot pe DN1, mașini blocate in zonele in care viscolul și-a facut de cap și și-a batut joc de drumari, spulberand zapada chiar pe carosabil, scoli inchise din cauza codului portocaliu de ninsoare și…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca decizia privind revocarea sau mentinerea in functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata dupa sarbatorile de Paste.

- Dupa sapte saptamani de post si smerenie, credinciosii sarbatoresc Invierea Domnului, prilej mare de bucurie, cinsitit printr-un ospat imbelsugat, format din preparate culinare specifice. Perioada de dinainte si dupa Paste este presarata cu numeroase obiceiuri care s-au transmis din generatie in generatie…

- De cand a semnat cu FCSB, mijlocașul ofensiv n-a dat niciun gol in 11 meciuri și a devenit rezerva. Regresul lui pare copy/paste dupa experimentul cu Andrei Pavel, alt fotbalist pe care Becali il cumparase din Moldova, un atacant ajuns la 25 de ani in "C". Cine semneaza cu FCSB iși pierde cheful de…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a stabilit programul si televizarile etapelor a III-a si a IV-a din play-off și play-out. Dupa ce a terminat nedecis, scor 1-1 cu FCSB, liderul Ligii I va juca in deplasare cu CS „U” Craiova sambata 31 marrtie de la ora 20:45 dupa care pe 8 aprilie, va primi in […]…

- LOTERIA BONURILOR FISCALE: Duminica va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor ce vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor…

- De la an la an, numarul companiilor care aleg sa iși motiveze și sa iși fidelizeze angajații a crescut, iar peste 70% dintre acestea folosesc tichete valorice. Angajatorii aleg ocazii precum 8 Martie, 1 Iunie, Sarbatorile de Paște sau Craciun pentru a-și arata recunoștința fața de fiecare angajat in…

- Cine este iubita lui Liviu Arteni. Detalii incredibile despre fostul soț al Israelei Vodovoz, au fost scoase la iveala de prietena acestuia. Deși ținea legatura cu femeia de afaceri, barbatul se iubea cu Cristina, o tanara care locuiește in Amsterdam. Se pare ca Liviu are o iubita. Prietena acestuia…

- Targujienii cu venituri modeste mai au doar cateva zile la dispoziție pentru a depune cereri in vederea obținerii tichetelor sociale de Paște. 15 Martie este data limita pana la care reprezentanții Direcției pentru Protecție Sociala mai primesc solicitari in acest sens. Valoarea unui tichet social este…

- O calugarița care se judeca cu Katy Parry a murit in fața instanței. O calugarița amestecata intr-o disputa de proprietate cu artista Katy Perry s-a prabușit și a murit in fața instanței de judecata, vineri, arata presa americana. Sora Catherine Rose Holzman avea 89 de ani și era una dintre cele doua…

- Doamnele din comuna Cumpana, alaturi de primarul comunei, ec. Mariana Gaju, au sarbatorit, ieri, Ziua Internationala a Femeii. Formatia Regal si Mircea Cazan au intretinut atmosfera de sarbatoare. Evenimentul dedicat doamnelor a fost organizat de autoritatea publica locala si a fost gazduit de Casa…

- Se duce Bula la o ferma, il cheama pe proprietar si ii spune: – Am venit sa ma angajezi la ferma ta! – Sa te angajez? Pai ce stii tu ma sa faci ca sa te angajez? – Eu pot sa vorbesc cu animalele! Mirat, barbatul ii zice: – Du-te ma de-aici ca nimeni nu vorbeste cu animalele! – Daca nu ma crezi, pune-ma…

- Momentul incheierii sarbatorilor de iarna inseamna pentru cei mai mulți dintre noi startul unei noi perioade in care ne vom desfașura activitațile pentru care suntem remunerați, dar și etapa in care inevitabil, macar o data, ne zboara gandul catre urmatoarea destinație de vacanța. Cei mai organizați…

- Gest impresionat al unei maicuțe din Timișoara, Anastasia, care lunar consulta oamenii strazii și ii trimite sa iși resolve problemele medicale sau iși faca analizele gratuit. Maicuța Anastasia poate fi numita salvarea oamenilor strazii din Timișoara, ea mergand in fiecare luna la un adapost destinat…

- Invitația a fost lansata chiar în sala mare a instituției, la finalul unei ședințe maraton de mai bine de cinci ore unde s-a discutat cel mai important proiect al Clujului pe urmatorul an: bugetul județului. Chiar și dupa ce directorul Directiei Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- In zona Maramureșului nu doar solemnitatea sculpturilor, tradiția sculpturilor maramureșene preafrumoase cat și taria cu care acest spațiu menține vii tradițiile de Paște din trecut sarbatorind dincolo de temporalitatea Invierea Domnului fac din aceasta zona a țarii un popas pentru suflet. Maramureșul este…

- Satul Varbila din Prahova are peste de 1.500 de locuitori, mare parte dintre ei de etnie rroma. Pentru ca cei mai mulți nu au contract cu firma de salubrizare, fiecare arunca gunoiul pe unde apuca. Pe de alta parte, cei care platesc salubritatea se plang ca mașina de gunoi vine foarte rar și doar pe…

- Voleibalistele Științei Bacau se afla aproape de calificarea in „sferturile” Cupei Challenge. Sunt la o victorie distanța. Indiferent de scor. 3-0, 3-1, 3-2, nu conteaza; victorie sa fie. Studentele abordeaza returul de azi, cu Sm’Aesch Pfeffingen, la adapostul succesului cu 3-2 repurtat in urma cu…

- Dupa victoria entuziasmanta contra detinatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM Bucuresti joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important pentru calificarea in Final-Four al competitiei. Lidere in grupa 1 principala, "tigroaicele" vor intalni in deplasare pe…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- George Crivac, un medic român care, în urma cu șapte ani, a urmat calea migrației stabilindu-se în Germania, a postat, sâmbata seara, pe Facebook, un mesaj referitor la modul în care percepe el motivele care i-au scos

- Secretarul general al FC Dinamo, Bogdan Balanescu, a declarat, joi, dupa tragerea la sorti a sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, ca acest trofeu este un obiectiv pentru echipa sa in acest sezon si ca va reusi sa se califice in semifinale in fata a 30.000 de suporteri craioveni."E un…

- "S-a amanat (receptia - n.r.). Practic s-a respins, dar in termeni tehnici se numeste amanarea receptiei. Au la dispozitie 90 de zile, dar in aceste 90 de zile se va tine cont si de starea vremii. Ca atare, in cazul in care vremea nu permite, se da o extensie de timp care sa acopere perioada in care,…