Unde merg si cat cheltuiesc romanii care aleg sa calatoreasca de Paste, in 2018

- Sarbatoarea Paștelui este pretextul perfect al romanilor pentru o escapada alaturi de cei dragi, astfel ca aproape un sfert dintre romani și-au facut deja planuri de calatorie, potrivit unui studiu realizat in luna martie de catre platforma de rezervari hoteliere HotelGuru.ro. In topul preferințelor…

- O expozitie-simbol, dedicata Centenarului Marii Uniri, avand acelasi continut, cu imagini surprinse in 1918 in Basarabia, Bucovina si Transilvania, a fost vernisata, marti seara, la aceeasi ora, la Alba Iulia, Chisinau si Suceava. "Impreuna cu colegii de la Muzeul National de Istorie al Moldovei din…

- Deși comerțul online din Romania este in crestere, iar retailerii online locali și-au diversificat tot mai mult ofertele, exista o tentație importanta a platformelor internaționale de cumparaturi online in special in randul tinerilor. Romanii, cu un apetit ridicat pentru shopping, sunt atrași de prețurile…

- Marian Dima Discutiile “interminabile” pe tema curselor de trap, care dureaza, de fapt, de mai bine de un an, aceleasi probleme in cazul Hipodromului fiind “valabile” si sezonul trecut, au produs primele “efecte”! Unele deloc pozitive, pentru ca, la sfarsitul saptamanii trecute, Clubul Sportiv Municipal…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania”. Vernisajul va avea loc joi, 29 martie a.c., incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București. Publicul care va vizita aceasta…

- Cu aproximativ 30% va crește numarul de turiști care vor merge in vacanța de Paște in destinații interne și externe dupa inițiativa legislativa prin care angajații din Romania mai caștiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, care a trecut de Parlament și a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis.…

- Citeste si: GfK: Piata electro-IT&C a urcat cu 16% in trim. 3, la 709 mil. euro Grafic: Evolutia vanzarilor de pe principalele categorii ale pietei locale electro-IT in trim. 3 si primele trei trimestre ale anului 2017 (mil. euro) cel.ro: Doar 2-3 jucatori vor ramane pe piata electro-IT online din…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, faciliteaza transferurile online intre Spania și Romania. Incepand din 2018, clienții TransferGo pot efectua transferuri catre și dinspre Spania, cu comisioane fixe, indiferent de suma transferata. Transferurile online au devenit o componenta…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00.Ziua de luni ne-aduce vreme neobisnuit de rece. Precipitatiile se extind…

- Vinerea Mare libera creste cu 30% numarul turistilor Initiativa legislativa prin care angajatii din România mai câstiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge în vacanta de Paste în destinatii interne si externe.…

- Cel mai adesea, vacanța de Paște reprezinta primul concediu al anului, câteva zile în care ieșim din rutina pentru a fi alaturi de familie și de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani și…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual. "Turistii straini care vin in Romania…

- Fie ca este vorba despre sfarsitul de saptamana sau perioada concediilor și a vacantelor, Sinaia a fost si ramane, in continuare, unul dintre punctele de atractie de pe Valea Prahovei. Tocmai de aceea, pentru a veni in intampinarea turistilor, recent a fost lansata o oferta speciala pentru vizitarea…

- Joi, 1 martie, de la ora 21.15, și vineri, 2 martie, de la aceeași ora, telespectatorii Antenei 1 se vor intalni prezentatorul show-ului, in cea mai așteptata aventura rurala, al carei scop este acela de a gasi cele mai frumoase și harnice fete de la sat, dar și talentele autentice din noua regiuni…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Gabriel Vizitiu, copilul contorsionist, i-a uimit pe jurații de la ”Romanii au talent” cu numarul sau de contorsionism prin dans. Puștiul de 13 ani din Adjud, care viseaza sa ajunga dansator, a primit patru de ”Da”. Pro TV difuzeaza vineri seara o noua ediție a show-ului ”Romanii au talent”, cel de-al…

- ROMANII AU TALENT 2018 LIVE VIDEO ONLINE 2018: Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol pe scena celui mai iubit show de divertisment și iau decizii surprinzatoare. ROMANII…

- Ivan Patzaichin lanseaza Flotila Romania Centenar, un proiect de promovare a Romaniei in orașe europene 2018-2019. Proiectul este inițiat de ICR Londra și Asociația “Ivan Patzaichin-Mila 23”, cu sprijinul Primariei Capitalei și al Ministerului Culturii și Identitații Naționale. Proiectul vizeaza sarbatorirea…

- O concurenta de la “Romanii au talent” l-a uimit pe Florin Calinescu. Intregul moment poate fi urmarit in ediția de vineri seara, 23 februarie. Curajul, ambiția și flexibilitatea nu au limite in cea de-a doua ediție Romanii au talent! Vinerea aceasta, de la 20:30, jurații și concurenții fac spectacol…

- Romanii sunt asteptati cu mii de vacante cu reduceri de pana la 50% la editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se va desfasura in perioada 22-25 februarie 2018 la Romexpo. Timp de patru zile, vizitatorii vor fi informati despre unele dintre cele mai frumoase si…

- Romanii sunt pasionati de jocurile de noroc, iar in ultimii ani s-a observat o scadere a activitatii in zona de loterie si un interes mai mare spre pariuri sportive, sloturi si alte jocuri de cazino. Au crescut densitatea de oferte si volumul total al pietei pe segmentul offline, dar a aparut bine conturata…

- Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie. In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Pro TV urmeaza sa difuzeze in curand o noua ediție a show-ului Romanii…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situatiei politice, autoritatile locale au decretat stare de urgenta, pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi si servicii,…

- Romanii au tranzactionat anul trecut peste 57 milioane de euro prin intermediul serviciului online TransferGo, in crestere cu 60% fata de 2016, comunitatile din diaspora efectuand lunar peste 11.000 de tranferi, cu 40% mai multe decat in anul anterior. Valoarea medie a fiecarei tranzactii…

- Tot mai multi turisti din Ungaria aleg Romania pentru zilele de vacanta. Destinatiile lor preferate sunt cele din Vestul tarii, in special statiunile si orasele balneoclimaterice, precum Sovata, Praid si Rimetea, arata datele platformei de rezervari online HotelGuru.ro.

- Veste extraordinara pentru toti romanii. De Rusalii 2018, am putea avea o vacanta de mai bine de o saptamana. Anul acesta, ziua de Rusalii este duminica, 27 mai, iar luni, 28 mai, este tot liber legal. In aceeasi saptamana insa, dar in ziua de vineri, romanii au din nou liber pentru a sarbatori ziua…

- Cand incepe „Ferma vedetelor” și „Romanii au talent”. Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Bucuros ca așteptarea…

- Pentru a obtine documentele necesare oficializarii a patru evenimente de viata (casatoria, divortul, nasterea si decesul), romanii ar putea evita, in scurt timp, supliciul deplasarii la ghisee si al statului la cozi interminabile. Motivul e simplu: incepand de saptamana viitoare, potrivit anuntului…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, agentie de turism…

- Dupa comuna Parcova din raionul Edineț, înca trei localitați din Republica Moldova au votat o Declarație de unire cu România. Este vorba despre satul Feștelița din raionul Ștefan Voda și Bardar și Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Votul a fost dat pe 24 ianuarie, de Ziua Principatelor…

- Premiera in Anul Centenar: o localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declarație de unire cu Romania. In documentul adoptat pe 23 ianuarie de primarul comunei Parcova din raionul Edineț, Marcel Snegur, și de consilierii locali, se arata ca „in numele locuitorilor Moldovei rasaritene in general…

- Smiley s-a intors cu forte proaspete din vacanta exotica petrecuta in Thailanda impreuna cu iubita lui, Gina Pistol. Prezent intr-o emisiune, el a facut publice cateva informatii pretioase despre viata sa personala. Alaturi, pe canapeaua platoului de televiziune, artistul a avut o persoana foarte importanta.…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Valoarea cumparaturilor online facute de romani a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro, potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC. Acest lucru ar insemna…

- Trei partide politice au inițiat acordarea autonomiei pentru meleagul Tinutului Secuiesc și a unui statut special pentru regiunea Partium, situata la nord de Transilvania. Acestea sint cerințele, conținute in declarația Partidului Popular Maghiar din Transilvania și a "Uniunii Democrate a Maghiarilor…

- Cei circa 200 de galateni, majoritatea pensionari, au venit cu mult timp inainte ca programul de lucru de la sediul central al Directiei Generale Impozite, Taxe si alte Venituri Locale sa inceapa, potrivit news.ro. Oamenii s-au asezat la rand afara si au asteptat ca ghiseele sa se deschida…

- Iarna aceasta, romanii și-au permis concedii in țara mai scumpe cu 6% fața de anul trecut. Pana acum au cheltuit pe vacanțe 15 milioane de euro, iar unii și-au prelungit sejururile pe Valea Prahovei sau in Bucovina pana dupa Sfantul Ioan. Revelioanele tematice din Moldova, cu tradiții și obiceiuri,…

- Romanii care se intorc la lucru saptamana viitoare profita inca de zilele libere. Mulți dintre ei se relaxeaza zilele acestea in stațiunea Baile Herculane. Bazinele termale de la Șapte Izvoare sunt pline de romani aflați inca in vacanța.

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.

- Romanii au facut cumparaturi online in valoare de circa 2,8 miliarde de euro, in acest an. Cele mai mari cresteri ale vanzarilor au fost inregistrate de Black Friday si inainte de sarbatori, dar tot in aceste perioade se inregistreaza si cele mai multe plangeri din partea clientilor legate de intarzierea…