- UPDATE | Roger Federer a declarat dupa ce a ridicat trofeul de la Australian Open. "Sunt atat de fericit, e incredibil. A fost o zi lunga, asteptand...e mai usor dupa-amiaza, dormi, joci...dar asa, pe seara. Oricum, sunt fericit. E o poveste minunata. Vreau sa-i multumesc lui Marin Cilic, e pe locul…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a declarat impresionat de taria aratata de Simona Halep in finala de la Australian Open, in ciuda problemelor fizice, si a marturisit ca nu se astepta ca romanca sa castige setul secund. "Pe mine, Simona Halep a reusit sa ma convinga in acest turneu,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a decis prelungirea pentru ultima data a suspendarii sanctiunilor impuse Iranului cu privire la programul nuclear al acestei tari, dar vrea ca in perioada urmatoare Washingtonul si aliatii sai europeni sa corecteze “erorile teribile” din acordul din…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca sanctiunile internationale dictate impotriva Coreei de Nord incep sa aiba un impact major, intrucat liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-a manifestat in premiera disponibilitatea de a discuta cu sud-coreenii, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerând ca Pakistanul sa adopte masuri decisive în lupta împotriva terorismului si afirmând ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea "unei baze" pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe Marte, transmite…

- O judecatoare federala din statul american Pennsylvania a blocat vineri o decizie a administratiei lui Donald Trump care anula o dispozitie a Legii 'Obamacare' ce obliga companiile sa garanteze mijloace de contraceptie in asigurarea de sanatate a angajatilor, relateaza AFP.Citește și: Prins…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Qatar, a declarat joi ca ”dezaproba” anuntul presedintelui Donald Trump cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului, o decizie care ”contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate” al ONU, relateaza AFP. Macron a…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sustinut joi, la Viena, decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca seful statului a ascultat 'vointa poporului american', relateaza AFP. 'Presedintele exprima, pur si simplu, vointa poporului…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, scrie realitatea.net.

- Regimul dicatorial din Coreea de Nord a anunțat miercuri ca președintele SUA Donald Trump trebuie „condamnat la moarte" dupa ce l-a jignit pe liderul suprem Kim Jong-un. Principalul ziar de stat din Coreea de Nord l-a criticat în termeni duri pe Donald Trump pentru insultele…

- 'Puteți fi siguri ca (aceasta decizie) va fi luata fara influența politica, in mod corect și adecvat', a declarat Jeff Sessions. Mai multe media americane au publicat luni o scrisoare adresata de Ministerul Justiției Comisiei pentru afaceri juridice a Camerei Reprezentanților, scrisoare potrivit…

- Presedintele SUA Donald Trump afirma, intr-o postare pe Twitter, ca la New York, se pare ca a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave si demente, dand asigurari ca oamenii legii se ocupa de acest caz."Se pare ca in New York a avut loc un alt atac al unei persoane foarte bolnave…