Unde îşi vor petrece românii minivacanţa de Paşte. Cât costă un sejur, în ţară şi în străinătate Pentru minivacanta de Paste (6-9 aprilie), operatorii din turism au pregatit oferte pentru toate buzunarele, atat la destinatiile din tara, cat si la cele din strainatate, arata comunicarile transmise pentru MEDIAFAX de agentiile de turism.



„In ultimii ani, tot mai multi romani au decis sa isi petreaca vacanta de Paste peste hotare, in tari cu un mare impact cultural si peisaje extraordinare, in orase sau capitale europene, unde preturile in aceasta perioada sunt mai mici. De la relaxarea intr-un hotel de cinci stele in Antalya sau Cipru, pana la explorarea desertului Wadi Rumi din… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May incearca joi sa obtina o sustinere unanima a partenerilor sai europeni fata de condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, relateaza AFP conform News.ro. ”Sfidarea Rusiei va dura ani…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Pamanturile sfinte ale lumii, Israel și Iordania prezinta calatorului o fața mai puțin știuta a Orientului, prin vizite in locațiile sacre descrise in Biblie, explorarea vastului deșert cu kashab-urile ascunse de dunele unduitoare ale Vaii Lunii, spre siturile din patrimoniul UNESCO, urmata de o croaziera…

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pâna nu primeste mostre din substanta chimica folosita în atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei în Marea Britanie, potrivit agentiei

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pana nu primeste mostre din substanta chimica folosita in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei in Marea Britanie, potrivit agentiei Reuters.

- Citeste si: Orasul din Romania care a investit 50 de milioane de euro in turism. A devenit una dintre cele mai cautate destinatii de vacanta Peste 61.000 de romani si-au petrecut vacanta in Dubai in 2017, plus 20% „Calatorul roman a devenit mai aventurier, a inceput sa caute destinatii si experiente…

- Trei turiști britanici și-au pierdut viața intr-un accident aviatic dupa ce un elicopter s-a prabușit in Marele Canion din Statele Unite. Alte patru persoane, printre care și pilotul elicopterului au fost raniți, scrie BBC News. Departamentul de Poliție al națiunii Hualapai a anunțat ca Becky Dobson,…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dispus crearea unei comisii speciale pentru anchetarea cauzelor prabușirii avionului An-148 in regiunea Moscova. Acest lucru a fost comunicat de catre purtatorul de cuvint al șefului statului, Dmitri Peskov. {{271041}}- Președintele a solicitat Guvernului crearea…

- Un avion Antonov AN-148 al companiei Sarativ Airlines s-a prabușit duminica, langa Moscova , la cateva minute de la decolare. Ce se știe despre Saratov Airlines: Saratov Airlines este o companie aeriana ruseasca, ce are sediul in regiunea Saratov. Compania aeriana Saratov Airlines a fost fondata in…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Adresarea catre autoritațile statului a fost aprobata de aleșii locali dupa ședința comisiei pentru situații de urgența. Consilierii au recunoscut ca nu sunt în stare sa gestioneze problema deșeurilor, dar paseaza responsabilitatea pentru situația dezastruoasa companiei private…

- „Incearca sa nu-ți mai faci griji / Incearca sa nu te mai amaraști,/ Nu știi ca totul este in regula?/ Hai, culca-te liniștit, dormi,/ Lasa lumea sa se invarta singura in noaptea asta.” Așa ii canta Maria Magdalena lui Iisus in fabuloasa scena a „Ungerii din Betania” din opera rock „Jesus Christ Superstar”.

- Pasagerii unui avion de linie din Siberia au relatat ca sunt blocati in aparat pe platforma aeroportului, cu usile deschise, in timp ce afara este ger, din cauza sosirii avionului presedintelui Vladimir Putin, relateaza AFP.Pasagerii acestui zbor cu destinatia Moscova au indicat pe retelele…

- Viceprimarul Municipiului Balți, Leonid Babii, care a administrat in ultima luna treburile orașului, și-a prezentat demisia. Potrivit viceprimarului demisionar, plecarea sa din funcție ar fi legata de problemele de sanatate pe care le are și nu ar fi la mijloc „jocuri politice”. Primarul de Balți, Renato…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA La Chisinau MECANISMUL RESTAURATIEI FUNCTIONEAZA: PETRU LUCINSHI, FOSTUL PRIM-SECRETAR ESTE NOUL PRESEDINTE AL PARLAMENTULUI! Dupa ce a petrecut o perioada ca ambasador al Basarabiei la Moscova, fostul prim-secretar…

- Documente explozive ale CIA http://bit.ly/2GCHzMh Post-ul evz.ro: Alesii lui Gorbaciov. Cei doi nomenclaturisti care il sapau pe Ceausescu și legaturile cu Moscova. Documente explozive ale CIA apare prima data in Libertatea.ro .

- Chiar daca aproape 20% din viitorul guvern PSD (adica cinci din cei 28 de membri ai Guvernului) se va ocupa de relatiile externe, prioritatea regimului Dragnea e una singura: includerea, de facto, in „Uniunea EuroAsiatica”. Directia este clara: spre un regim politic de tipul celui de la Moscova si…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- Reacția lui Vladimir Putin despre lista oligarhilor intocmita de Trezoreria SUA. Președintele rus a spus, in mod ironic, ca este „ofensator” faptul ca nu se afla pe lista intocmita de Statele Unite cu personalitați ruse care ar putea fi sancționate. Mai mult, Putin a calificat decizia ca fiind un „gest…

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut ieri de politie, la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a...

- Igor Dodon se afla in acest weekend in Republica Altai, Federația Rusa. Șeful statului a postat pe facebook o serie de fotografii facute din elicopter, cu comentariul: "Foarte frumos. Rusia nu este doar Moscova. Weekend placut".

- Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al ministrului rus al Energiei. Donald Trump sustine ca nu a primit niciun VENIT din RUSIA, in ultimii zece ani Pe lista entitatilor vizate de sanctiuni au fost introduse…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Ministrul apararii britanic, Gavin Williamnson, a acuzat Rusia ca spioneaza infrastructura strategica a Marii Britanii in vederea unor eventuale proiecte menite sa creeze "haos" in tara si...

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Potrivit unor surse citate de Antena3, fostul vicepremier Sevil Shhaideh ar urma sa fie numita in functia de secretar general al guvernului. Astfel, Shhaideh ar urma sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa. Aceleasi surse au precizat ca Sevil Shhaideh lucreaza in…

- Fostul ministru de Externe Mircea Geoana atrage atenția ca Romania are o imagine ”catastrofala” pe plan extern, din cauza crizelor politice care s-au succedat in ultimul an. Diplomatul subliniaza ca țara noastra trebuie sa investeasca in propria reputația, in caz contrar ramane blocata la ”periferia”…

- Organizațiile societații civile de media solicita Ministerului Afacerilor Interne sa inițieze o ancheta interna in cazul delor doi jurnaliști ruși ai postului RTVI din Rusia, care le-a fost restricționata trecerea frontierei in Republica Moldova.

- Un membru al Fortelor de autoaparare "a murit dupa ce a fost luat de o avalansa" in timp ce participa la un antrenament, a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Japonia. Putin mai devreme, un reprezentant al serviciilor de urgente a anuntat decesul unui barbat de 49…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a informat ca va anunta vineri numele ministrilor propusi de formatiunea sa in viitorul guvern, in aceeasi zi in care si PSD isi va anunta ministrii. Tariceanu a precizat in schimb ca structura guvernului va ramane aceeasi si, de asemenea, ca "nu vor fi modificari…

- Fostul premier Mihai Tudose va prelua o alta „însarcinare politica”, probabil în Parlament, a declarat duminica seara primarul Capitalei, Gabriela Firea, precizând ca el a avut decenta de a demisiona dupa ce i-a fost retras sprijinul politic si nu a reactionat ca Sorin…

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Înca un om din fosta formula de guvern a fost îndepartat. Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, vineri, la cerere, din functia de secretar general adjunct al executivului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.

- Plenul CCR a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 alin. (3) din Codul de procedura penala, text de lege care prevede ca "nulitatea actului prin care s-a dispus sau autorizat administrarea unei probe ori prin care aceasta a fost administrata determina excluderea…

- Economia chineza, a doua economie a lumii, a inregistrat o performanta peste asteptari in 2017 cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul, arata datele publicate joi de Biroul national de statistica din China, informeaza AFP, preluata de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe doamna…

- Adunarea Generala a Acționarilor Rompetrol Rafinare a aprobat luni numirea lui Nicoleta Viorica Soisun, in varsta de 31 de ani, in Consiliul de Administrație al companiei petroliere. Ceea ce este deosebit in ascensiunea profesionala a noului membru CA Rompetrol Rafinare este faptul ca in anul 2007,…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a trimis marți un apel clar catre șeful statului, Klaus Iohannis, prin care ii cere sa refuze nominalizarea unui alt prim-ministru PSD. Noua propunere a partidului pentru poziția de premier, Viorica Dancila, este doar o unealta foarte utila in jocul politic al președintelui…

- Lia Olguța Vasilescu, despre ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru funcția de premier: ”A spus ca nu știe unde sunt sediile K2 și T1 ale SRI, ceea ce este foarte bine”, a spus ministrul Muncii, marți, la sediul central al PSD, dupa votul din Comitetul Executiv Național. Vasilescu a spus ca toți membrii…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.…

- Rusia: Sistemul antiracheta din Romania și Polonia incalca Tratatul INF. Vom lua masuri militare Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Credinciosii ortodocsi aduc astazi cinstire, in cea de-a treia zi de praznicului Nasterii Mantuitorului, unui mare marturisitor al lui Hristos: Sfantul Arhidiacon Stefan. Propovaduitor al dreptei credințe, acesta este considerat asemenea cu Apostolii, intrucat și-a petrecut viața mustrandu-i pe iudeii…