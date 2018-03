Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența au luat act in ședința de astazi de decizia Inspectoratului Școlar Județean Buzau de a suspenda vineri, 23 martie, cursurile in școlile din 38 de comune și orașul Pogoanele. Astfel, inchiderea școlilor ramane la latitudinea IȘJ și a autoritaților…

- Primariile de sector au anuntat diferite forme de sprijin pentru parintii care nu au cu cine sa isi lase copiii vineri, in contextul in care gradinitele si scolile din Bucuresti vor fi inchise din cauza conditiilor meteo nefavorabile. *** Sector 1 La initiativa primarului Dan…

- A devenit deja o moda ca la o temperatura care scade cu cateva grade sub zero, oficialitatile sa se gandeasca daca inchid sau nu scolile. POate ca este de intaeles o asemenea masura prin vreun sat uitat de lume din Arges, acolo unde elevii sunt nevoiti sa strabata kilometri buni pe jos, dar la nivel…

- UPDATE ora 11.30: Este oficial, ISJ Dolj a anuntat suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant preuniversitar pentru ziua de maine. Inspectoratul Scolar al Județului Dolj a solicitat directorilor unitatilor de invatamant sa asigure, prin personalul de specialitate, buna functionare a ...

- Cum Pastele va pica, anul acesta, pe 8 aprilie, vacanta elevilor va incepe mai devreme. Copiii se vor bucura de 11 zile libere. Incepand cu data de 31 martie, toate școlile vor fi inchise. Cursurile se vor relua abia pe 11 aprilie. De asemenea, Vinerea Mare, ultima zi de vineri inaintea Paștelui, va…

- Cursurile la cele patru scoli din comuna Lazarea au fost suspendate, miercuri, dupa ce curtile institutiilor de invatamant au fost inundate marti seara, probleme inregistrandu-se si in alte localitati harghitene. Primarul comunei Lazarea, Danguly Ervin, a declarat ca decizia Comitetului Local pentru…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene / Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), in perioada 1-2 martie 2018, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita, Ilfov,…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- O familie, una singura, a trimis cerere catre Directia Generala de Asistenta Sociala (DGAS) din Capitala pentru a primi un supraveghetor care sa aiba grija de copii in absenta parintilor. Asa sustine conducerea institutiei. Cu o zi inainte; edilul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca marti aproximativ…

- Bucurestenii care nu au cu cine sa-si lase copiii in zilele de joi si vineri, cand scolile sunt inchise din cauza vremii, pot solicita la Directia Generala de Asistenta Sociala (DGASMB) un...

- Cursurile vor fi suspendate si joi si vineri la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) din cauza conditiilor meteorologice, urmand ca activitatile didactice sa fie reluate pe 5 martie, informeaza reprezentantii institutiei de invatamant superior.

- Avand in vedere situatia meteorologica extrema, viscol puternic si ger cumplit, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, la solicitarea Inspectoratului Scolar Calarasi, la decis suspendarea cursurilor in zilele de 1 si 2 martie in toate scolile.

- Cursurile au fost suspendate in cinci unitati de invatamant din judetul Galati din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). Potrivit sursei citate, au fost suspendate cursurile in unitatile scolare din localitatile…

- Astazi, 27 februarie a.c., in 21 de unitati de invatamant din judetul Mehedinti cursurile au fost suspendate din cauza intensificarilor de vant si a stratului consistent de zapada existent pe carosabil.

- Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate integral in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt.

- Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate integral in judetele Braila, Calarasi, Constanta, Ialomita si Olt.

- Elevi de la internatul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria au fost preluati, marti, de catre pompieri militari pentru a fi transportati in localitatile de domiciliu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Decizia a fost luata dupa ce s-a hotarat ca la nivel de judet…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Cursurile sunt suspendate, marți, in mai multe localitați din Alba, din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a ninsorii abundente, urmand a fi reluate cand vremea se imbunatați. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Alba au declarat, marți dimineața, ca au fost suspendate cursurile…

- Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. Ministerul Educatiei Nationale anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt.

- Gabriela Firea a vorbit despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe. Primarul Capitalei a anunțat la Antena 3 ca marți dimineața, la comandamentul de iarna, se va lua decizia suspendarile cursurilor școlilor și pentru ziua de miercuri cel mai...

- Cursurile scolare de la toate unitatile de invatamant din judetul Ialomita se suspenda marti si miercuri, au anuntat luni seara reprezentantii ISU Ialomita. Purtatorul de cuvant al ISU Ialomita, slt. Lacramioara Chirea, a declarat pentru Agerpres ca "decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru…

- Gabriela Firea a vorbit despre ultimele masuri pe care Primaria Capitalei le-a luat din cauza vremii severe. "Noi am terminat ciar acum inca un comandament de iarna și chiar acum suntem pe strazi pen...

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri in unitati de invatamant din mai multe judete, din cauza conditiilor meteorologice, potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale, remis luni AGERPRES. Cursurile vor fi suspendate marti in toate unitatile de invatamant preuniversitar…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, in Bucuresti si in judetele in care cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate, probele de evaluare a competentelor lingvistice si/sau digitale din cadrul examenului de Bacalaureat se reprogrameaza pentru prima zi in care se reiau cursurile.

- Cursurile din unitatile sucevene din invatamantul preuniversitar nu vor fi suspendate pe perioada valabilitatii avertizarii de cod portocaliu de ger. Prefectul judetului, Mirela Adomnicai, a declarat ca in cursul zilei de ieri a avut o discutie cu seful Inspectoratului Scolar Judetean Suceava, ...

- Codul de ger portocaliu a facut ca scolile si gradinitele sa fie inchise pentru doua zile, luni si marti, in judetele Dolj si Ilfov, dar si in Bucuresti. In acelasi timp, in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie. In municipiul si in judetul Giurgiu cursurile…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale, arata Mediafax.Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral…

- Cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. Potrivit unui comunicat de presa al M...

- Vremea severa afecteaza si judetul Galati, pentru urmatoarea perioada fiind emise doua avertizari: Cod galben de ninsori viscolite, valabil in intervalul 26 februarie, ora 04.00 – 27 februarie, ora 20.00, si Cod portocaliu de ger, valabil in intervalul 26 februarie, ora 03.00 – 1 martie, ora 10.00.

- Cursurile anului scolar 2018 - 2019 vor incepe pe data de 10 septembrie și nu conform traditiei, pe 15 septembrie, anul scolar viitor urmand a avea 168 de zile, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa. Conform unui comunicat transmis de MEN, semestrul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, din cauza vremii severe, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018. "Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca orele de curs sunt suspendate, din cauza conditiilor meteorologice, in 38 de unitati scolare din cinci judete. Joi seara, institutia anunta ca in 30 de scoli nu se vor face cursuri, scrie Mediafax."Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor ...

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Na...

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Nationale.

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat ca, din cauza vremii severe, vineri, 19 ianuarie 2018, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018."Vineri, 19 ianuarie 2018,…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri in 30 de unitati de invatamant din judetele Galati (3), Iasi (8), Prahova (1) si Tulcea (18), informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN)."Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 30 de unitați de invațamint din județele Iași, Galați, Prahova și Tulcea, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit datelor transmise Ministerului Educației Naționale, de catre Inspectoratele Școlare. Este vorba despre trei școli din Județul Galați, …

- Pe Drumul National 22, in judetul Tulcea, sunt coloane de masini care stau in coloana, din cauza zapezii depuse, joi, pe carosabil. Pentru sigurnata, mai multe femei insarcinate au fost duse la spital. Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 18 unitati de invatamant din Tulcea, din cauza vremii.

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- Cursurile in mai multe scoli din localitati aflate in judetele in care este vreme rea au fost suspendate, a declarat ministrul Educatiei, Liviu Pop, joi, la videoconferinta cu prefectii, organizata la sediul MAI.

- Zeci de școli și gradinițe din țara au fost inchise, joi, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele ore. Ministrul Educației, Liviu Pop, a declarat in cadrul comandamentului de iarna organizat...

- Ministrul Liviu Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate: "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitati scolare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectati la ce se intampla acolo", a declarat ministrul Educatiei. Potrivit acestuia, sunt inchise unitati scolare din Galati, Arges,…

- Potrivit reprezentantilor Prefecturii Judetului Constanta in aceasta dimineata, din cauza conditiilor meteorologice s a luat decizia suspendarii cursurilor in cinci localitati din judetul Constanta.Este vorba despre scolile din localitatile Deleni, Ion Corvin, Topalu, Saraiu si Aliman. ...

- Datorita vremii nefavorabile – vorbim de ninsori abundente care au cazut in ultimele ore – la nivelul orasului Sinaia s-a luat decizia ca astazi sa nu se desfasoare cursuri scolare. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, a anuntat ca „din cauza condițiilor meteo nefavorabile se suspenda astazi cursurile…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- "Doi infractori mascati au atacat o profesoara si elevi. In urma atacului, noua persoane au fost ranite: profesoara si opt elevi", a declarat pentru RIA Novosti purtatoarea de cuvant a Ministerului Securitatii teritoriale din regiunea Perm, Elena Dubinina. Cadrul didactic si un elev de 16…