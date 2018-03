Stiri pe aceeasi tema

- Pentru minivacanta de Paste (6-9 aprilie), operatorii din turism au pregatit oferte pentru toate buzunarele, atat la destinatiile din tara, cat si la cele din strainatate, arata comunicarile transmise pentru MEDIAFAX de agentiile de turism. „In ultimii ani, tot mai multi romani au decis…

- Uniunea Europeana isi va rechema ambasadorul in Rusia pentru "consultari" in urma atacului chimic asupra fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a confirmat premierul olandez, Mark Rutte, in cursul noptii de joi spre vineri la Bruxelles, relateaza AFP. "A fost un acord pentru a rechema…

- Theresa May incearca joi sa obtina o sustinere unanima a partenerilor sai europeni fata de condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, relateaza AFP conform News.ro. ”Sfidarea Rusiei va dura ani…

- Selectionata feminina U19 a Romaniei participa in aceste zile, la Moscova, la turneul international Kuban Spring, alaturi de formatiile similare ale Coreei de Nord, Iranului si a tarii gazda, Rusia.Din lotul de 18 convocat de selectionerul Florin Bugar pentru aceasta actiune fac parte si doua ...

- Ambasadorul Republicii Moldova in Rusia, Andrei Neguta, care a fost chemat la Chisinau pentru consultari in luna decembrie 2017, va reveni la Moscova in cateva zile. Anuntul a fost facut de catre ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, dupa intrevederea…

- Ministrii de Externe ai statelor Uniunii Europene au adoptat luni o pozitie de "solidaritate" cu Marea Britanie, cerand Rusiei sa ofere clarificari privind atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Guvernul de la Londra sustine ca Moscova se afla in spatele atacului neurotoxic…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca prezenta fostului premier Adrian Nastase la o conferinta in Moscova cu doua zile inainte de alegerile prezidentiale din Rusia nu a beneficiat de sustinerea MAE, nici organizatoric, nici financiar. De asemenea, MAE sustine ca diplomatii din cadrul Ambasadei…

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- Documentul, din 2012, se adreseaza Guvernului Romaniei in legatura cu o lista de cerințe, in contextul MCV. Este prezentata o ”lista neagra” cu nume grele din Romania cu privire la care se solicita sa se stabileasca pașii urmatori. Este vorba despre Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Șerban Bradișteanu,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Vladimir Putin a fost ales președintele Rusei pentru inca șase ani, dupa ce, potrivit exit-poll-ului, poeste 70% dintre rușii care s-au prezentat la urne l-au ales. Cu un mandat pana in 2024, Putin va ajunga sa fie la putere timp ce 25 de ani, daca luam in calcul și cele doua mandate in care a fost…

- Franta a anuntat, duminica, ca nu recunoaste desfasurarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea, la patru ani dupa anexarea "ilegala" a peninsulei ucrainene de catre Moscova, informeaza AFP. "Franta nu recunoaste organizarea alegerilor prezidentiale ruse in Crimeea astazi, duminica",…

- Activistii opozitiei din Rusia si mai multe ONG-uri sustin ca au sesizat peste o mie de nereguli la alegerile prezidentiale din Rusia efectuate cu scopul de a truca datele privind participarea la urne in scrutinul in care Vladimir Putin va castiga un nou mandat, relateaza site-ul France 24. …

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a cerut sambata, in fata cladirii unde a locuit Boris Nemtov, liderul opozitiei ruse asasinat in urma cu trei ani langa Kremlin, ca 'cei care au organizat acest asasinat sa fie trasi la raspundere', relateaza AFP. O placa memoriala a fost inaugurata vineri pe fatada…

- Rusia va expulza 23 de angajați ai Ambasadei Marii Britanii din Moscova, transmite Ministerul de Externe al Rusiei, scrie tvrain.ru. Decizia vine drept raspuns la anunțul Marii Britanii ca va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Rusia a refuzat sa ofere detalii despre otravirea fostului spion rus,…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow,…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei.Kremlinul a promis joi…

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pâna nu primeste mostre din substanta chimica folosita în atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei în Marea Britanie, potrivit agentiei

- Moscova nu va raspunde la ultimatumul Guvernului de la Londra pana nu primeste mostre din substanta chimica folosita in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent dublu rus, a anuntat Ambasada Rusiei in Marea Britanie, potrivit agentiei Reuters.

- Ultimele sondaje publicate de presa rusa arata ca Vladimir Putin va obține intre 73 și 75% dintre voturile rușilor la alegerile prezidențiale de duminica, 18 martie. Dar restul lumii incearca sa ințeleaga de ce il voteaza rușii pe Vladimir Putin și ce sta in spatele devotamentului acestora pentru liderul…

- Dupa ce le-a oferit parlamentarilor ruși o prezentare infocata a noilor arme ale Federației, Putin vine cu un nou anunț care creaza tensiuni la nivel internațional. De aceasta data, SUA sunt vizate direct, iar mesajul președintelui de la Moscova nu lasa loc de interpretari.

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Comandantul Fortelor Americane din Orientul Mijlociu, generalul Joseph Votel, a declarat ca Rusia joaca in Siria si rolul de piroman si pe cel de pompier si ca incearca sa contracareze influenta Statelor Unite din regiune, relateaza The Associated Press, preluata de Mediafax. ”Rusia trebuie sa recunoasca…

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Moscova si-a dat seama de importanța Transnistriei in contextul politicii externe a Rusiei, pentru ca aici Rusia are propriile sale interese și numai Transnistria este aparatorul lor prin existența sa”, sustine directorul Institutului pentru studii social-politice și dezvoltare regionala, Igor Sornikov.…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Analiza preliminara a uneia din cutiile negre ale avionului prabușit duminica in apropiere de Moscova arata ca instrumentele de masurare a vitezei ar fi aratat valori incorecte, pentru ca senzorii erau acoperiți de gheața.

- O discuție telefonica și o viitoare vizita oficiala a președintelui Franței, Emmanuel Macron, la Moscova, la 24- 26 mai, arata continuarea campaniei de preluare a dominației politicii europene externe, de securitate și aparare de catre președintele francez, in contextul absenței prelungite a doamnei…

- Maxim Kolomeytsev, care a implinit 35 de ani duminica, trebuia sa fie in avionul 6W703, impreuna cu iubia sa de 25 de ani, Nazezha. Cei doi intentionau sa calatoreasca la Orsk, orasul natal al barbatului, pentru a petrece ziua lui de nastere, dar si pentru a achizitiona o masina. Cu toate…

- Operatiunile de cercetare a zonei si ancheta la locul de prabusire a avionului rusesc de pasageri Antonov An-148, în apropiere de Moscova, vor dura cel putin o saptamâna, a anuntat luni ministrul rus pentru Situatii de Urgenta, Vladimir Puskov,

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Responsabilul ucrainean nu a precizat ce raza de actiune are noua racheta, prima astfel de arma produsa integral in Ucraina, dar a subliniat ca este conforma cu acordurile internationale."Au avut loc teste de zbor reusite ale noii arme, o racheta cu lansare de la sol. In cursul acestor…

- Actrița americana Sarah Jessica Parker și-a exprimat impresiile de pe urma aflarii la Moscova și Sankt-Petersburg in toamna anului 2017. „Din primele clipe, cind am fost inconjurata de fani, m-am simțit atit de bine, libera și liniștita. Ințelegeți, nici intr-o țara din lume nimeni nu mi-a oferit cadouri…

- Zeci de mii de rusi au incercat sa clatine astazi, tronul Tarului de la Kremlin. In toata tara, au fost mitinguri in care, oamenii i-au cerut lui Vladimir Putin, sa renunte la Putere. I-a infuriat teribil faptul ca, principalul oponent al presedintelui, nu a avut voie sa candideze la alegerile prezidentiale…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Din cauza accidentarii la glezna stanga suferita in runda inaugurala de la Australian Open, cea mai buna jucatoare a lumii pare decisa sa renunțe la turneul din Rusia. Absența ii poate afecta, insa, avantajul in clasamentul WTA

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Mii de oameni din toata Rusia au infruntat temperaturila iernii reci pentru a se scalda in apele de gheața, astfel celebrind sarbatoarea creștin-ortodoxa Botezul Domnului Iisus Hristos, in popor numita Boboteaza. Vladimir Putin, cunoscut pentru dragostea sa fața de activitațile in aer liber și angajamentul…

- Rusia a desfasurat o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler) - un sistem avansat de rachete sol-aer - in Crimeea pentru a controla granita cu Ucraina, relateaza miercuri agentia oficiala de presa RIA Novosti. Prin intermediul presei,…

- Anticipand ca echipa coordonata de procurorul special Robert Mueller va cere audierea lui Donald Trump, avocatii presedintelui au luat deja legatura cu anchetatorii Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru organizarea unui posibil interviu, au declarat luni surse judiciare citate de postul NBC…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Rusia va acorda aproximativ 6,7 miliarde de dolari pentru organizarea Campionatului Mondial din 2018, a afirmat Corpul de Control Financiar prin Tatiana Golikova. "Bugetul federal va cheltui 390 de miliarde de ruble (6.7 miliarde de dolari). Infrastructura sportiva a acaparat 38%…

- Organizarea Campionatului Mondial a scos din bugetul federal rus circa 6,7 miliarde de dolari (390 de miliarde de ruble), sustine Corpul de Control Financiar prin vocea Tatianei Golikova, informeaza Mediafax. Moscova, Sankt Petersburg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk,…