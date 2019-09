Unde-i lege e şi tocmeală: La un an de la promulgarea legii…

Viceliderul deputaților PMP Petru Movila a anunțat ca a cerut audierea ministrului Razvan Cuc in Comisia de transporturi a Camerei Deputaților, din cauza modului defectuos de gestionare a implementarii investiției Autostrazii Iași-Targu Mureș, denumita „Autostrada Unirii”.

„Am solicitat audierea ministrului Razvan Cuc in cadrul Comisiei de Transporturi si Infrastructura a Camerei Deputatilor. Din cauza gestionarii defectuoase a implementarii investitiei Autostrazii Iasi – Tg. Mures, consider ca este cazul ca acesta sa explice de ce, la aproape un an de la promulgarea Legii nr. 291/2018…