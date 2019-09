Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CSU Craiova s-a calificat, miercuri, în optimile de finala ale Cupei României, învingând echipa CSM Resita, scor 1-0, pe stadionul Ion Oblemenco, potrivit News.ro.A marcat: Nitu 30'.Prima ocazie a oltenilor a venit în minutul 21, atunci când șutul…

- CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA. Cele mai tari partide al zilei vor fi UTA Arad - Dinamo și FC U Craiova - U Cluj, partida care va reprezenta debutul echipei lui Adrian Mititelu pe "Ion Oblemenco". Un alt duel interesant va fi cel dintre Chiajna și FC Voluntari. CUPA ROMANIEI 16-IMI DE FINALA.…

- În perioada 24-26 septembrie 2019 sunt programate jocurile din șaisprezecimile de finala ale Cupei României, ediția 2019-2020. Noua din cele 16 partide vor fi televizate, informeaza frf.ro.Marți, 24 septembrieFlacara Horezu – AFC Astra, ora 16:30ACS Foresta Suceava – Gaz…

- Program etapa a 7-a: Sambata, 14 septembrie, ora 11:00CSM Resita - Turris Oltul Turnu Magurele Viitorul Pandurii Targu Jiu - Concordia Chiajna SCM Gloria Buzau - Daco-Getica Bucuresti Metaloglobus Bucuresti - Pandurii Targu Jiu FK Csikszereda - Ripensia Timisoara Sambata, 14 septembrie,…

- Tragerea la sorți a șaisprezecimilor de finala, faza in care in competiție intra și echipele din Liga 1, va avea loc joi, 12 septembrie, de la ora 12:00, la Casa Fotbalului, sala ”Nicolae Dobrin”. Cele 15 echipe din urna 1 vor fi imperecheate cu grupari din urna 2. Celelalte doua echipe ramase in urna…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a doua a Ligii a II-a:CSM Resita - Pandurii Targu Jiu 3-1 Metaloglobus - Ripensia Timisoara 3-0 SCM Buzau - Sportul Snagov 7-0 UTA Arad - - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 3-0 Pandurii Viitorul…

- ​Esecul cu Chindia Târgoviste a declansat un razboi intern si mai aprins în relatia club – suporteri, la Dinamo. Imediat dupa meci, când jucatorii ”câinilor” au plecat de la stadionul din Ploiesti, fanii au atacat autocarul, relateaza Mediafax.Povestea a…