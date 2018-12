Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic, antrenorul celor de la Dinamo, a anunțat in aceasta dimineața ca fundașul Vlad Olteanu, 22 de ani, va parasi echipa in aceasta iarna. Olteanu, adus de Rednic la Dinamo in 2016, a avut evoluții extrem de modeste in acest sezon, și, cel mai probabil, va fi imprumutat in pauza competiționala. …

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, continua evenimentul pentru copii “Povești de iarna”. Cei mici, insoțiți de bunici sau parinți, s-au distrat deja in weekend-urile 30 noiembrie - 2 decembrie și 7 - 9 decembrie alaturi de animatori și actori și au participat la atelierele…

- Printre cele mai frumoase amintiri care ne insotesc toata viata sunt, probabil, si cele petrecute in sanul familiei cu ocazia sarbatorilor de iarna. Tocmai de aceea, multe persoane organizeaza vacante cu familia, prietenii sau chiar grupul de colegi de la serviciu in anotimpul cadourilor. Daca si tu…

- Incepand de vineri, 14 decembrie 2018, la Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati se va deschide cea de a XIV-a editie a expozitiei temporare „Vis de iarna”, manifestare care isi propune sa aduca mai aproape de sufletul publicului larg bucuria si magia sarbatorilor de iarna.

- Contributia pentru cogenerare eficienta, o taxa colectata de la tosi consumatorii de energie electrica din tara pentru sustinerea centralelor electrice de termoficare, a fost majorata, dupa o perioada in care aceasta scazuse, potrivit economica.net.Contributia pentru cogenerarea de inalta…

- Parcul Sarbatorilor de Iarna de la Alba Iulia (Targul de Craciun) se deschide, oficial, in 11 decembrie, inaugurarea acestuia fiind amanata in urma minivacanței de 1 Decembrie cand, in Piața Cetații, a fost amplasata o scena foarte mare, care a trebuit demontata. In curs de actualizare The post Deschiderea…

- Viitorii proprietari isi pot recupera investitia. Paradisul cu palmieri si nisip fin este in circuitul turistic de 50 de ani. Pe insula sunt deja construite un complex din mai multe bungalouri, un spa, un restaurant si un bar. Iar turistii mai pot fi atrasi cu un teren de golf sau scufundari nocturne.…

- Cutremur si tsumani Indonezia insula Sulawesi: Un cutremur cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter s-a produs vineri în insula Sulawesi. Seismul a fost urmat de un tsunami de 3 metri înaltime.