Ofițerii de poliție din Albuquerque, New Mexico, au gasit 44 de diamante furate in partea dorsala a unui motociclist, dupa ce l-au oprit in trafic, scrie spynews.ro. Eusebio Padilla, in varsta de 23 de ani, calatorea cu o motocicleta fara placute de inmatriculare, fapt ce le-a atras atentia politistilor.