Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Nationala de fundamentare a Planului National de aderare la zona euro va prezenta proiectul de trecere la euro in decembrie, iar data propusa pentru adoptare este 2024, au confirmat surse apropiate discutiilor. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a mentionat acelasi an la inceputul…

- „Mediul privat din Romania a atins un grad de maturitate care permite ca piața de capital sa fie luata in considerare din ce in ce mai mult ca soluție de finanțare. Listarile de acțiuni sau emisiunile de obligațiuni aduc premisele unei accelerari in business – fie producție, investiții sau exporturi,"…

- In anul celebrarii Centenarului Desavarșirii Unitații Naționale, Muzeul Național de Istorie a Romaniei (MNIR) are bucuria de a anunța lansarea unui proiect deosebit - Muzeul Virtual al Unirii. Site-ul, accesibil la pagina de web www.mvu.ro , va fi prezentat in cadrul unei conferințe de presa ce va avea…

- Asociația Patronala a Industriei de Software și Servicii a premiat cu cate 5.000 de euro zece proiecte inovatoare propuse de cadre didactice tinere, cu varste cuprinse intre 32 și 40 de ani, de la ASE, Politehnica București, universitațile: de Vest din Timișoara, din București, "Al. I. Cuza" din Iași,…

- Pana la construirea actualei sosele care leaga Bucurestiul de Brasov, DN1, traficul din Capitala spre Sinaia, spre munte, se derula prin Campina. Pe aici, prin Campina, trecea inclusiv Familia Regala a Romaniei in drum spre Castelul Peleș. Iar Regina Maria a Romaniei se oprea desori in micul nostru…

- Echipele oraselor Roman, Iasi si Brasov, finaliste ale competitiei Capitala Tineretului din Romania 2019 - 2020, si-au prezentat pentru prima data public conceptele cu care isi propun sa castige acest titlu, in cadrul unei intalniri care are loc in acest weekend la Cluj-Napoca. Prezentarile au avut…

- Piata imobiliara din Romania s-a schimbat radical in zece ani de la criza financiara globala, astfel ca averea imobiliara ramane cu aproape 40% mai mica decat inaintea crizei, iar retailul stradal, candva o forta pe piata din Bucuresti, a scazut masiv in importanta. De asemenea, pe piata de birouri…

- Cel mai recent studiu al Imobiliare.ro, prezentat vineri, arata ca apartamentele se ieftinesc in Capitala, dar continua sa se scumpeasca in centrele regionale. Cel mai recent studiu al Imobiliare.ro, prezentat vineri, arata ca apartamentele se ieftinesc in Capitala, dar continua sa se…