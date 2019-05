Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea urmeaza sa fie incarcerat la penitenciarul Rahova, dupa ce a fost condamnat definitiv la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare! in dosarul angajarilor fictive la trei ani și jumatate de inchisoare. ICCJ a menținut decizia luata la judecata pe fond a dosarului. In perioada urmatoarea,…

- Judecatorii ICCJ l-au condamnat pe liderul PSD in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, dosar in care Liviu Dragnea a fost acuzat de instigare la abuz in serviciu. Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta Suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare, confirmand sentinta…

- Liviu Dragnea a fost condamnat luni de Inalta Curte la 3 ani șu 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman. Decizia e definitiva și executorie. Completul de 5 judecatori a menținut sentința din prima instanța. Liviu Dragnea va trebui sa se predea…

- "As avea o idee, daca imi permiteti, pentru transportul aerian intern, sa fie redus la 50-, pentru ca exista schimburi de experiente intre facultati si ar fi ceva foarte util pe langa facilitatile pe care PSD ni le-a oferit", a spus o studenta, membra PSD, in timpul intalnirii lui Liviu Dragnea cu social-democratii…

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca favorit in cursa pentru Cotroceni, desi este in scadere fata de luna ianuarie, arata un sondaj CURS. Pe locul doi se claseaza Calin Popescu Tariceanu. Liderul PSD Liviu Dragnea e abia la jumatate din scorul partidului.

- Europarlamentarul PSD, Razvan Popa, susține ca liderul Pro Romania, Victor Ponta, executa un plan pus la punct de serviciile secrete și obiectivul este sa destabilizeze PSD.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor prezidentiale ”Ca Victor Viorel…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, continua sa-l critice pe președintele Klaus Iohannis. Aflat in turneu prin țara liderul PSD a susținut ca actualul președinte al Romaniei este o "pedeapsa" pentru Romania.Citește și: Liviu Dragnea face anuntul, chiar in timpul protestelor pentru justitie:…

- Peste jumatate (52%) dintre consumatorii la nivel global sunt nemultumiti de experienta utilizarii transportului in comun, masina personala ramanand principalul mijloc de transport atat pentru a face naveta la serviciu (60%), cat si pentru a calatori in interes personal (61%), potrivit rezultatelor…