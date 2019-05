Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Sector 5, Daniel Florea, le solicita celor din PSD sa nu se dezica de Liviu Dragnea și sa inceapa discuțiile pentru convocarea unui Comitet Executiv, care va fi convocat, marți, cel mai probabil.”Niciunul dintre colegii mei nu trebuie sa se dezica de președintele alaturi de care…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca partidul sau va susține introducerea votului electronic sau prin corespondența precizand ca a greșit in 2014 cand Guvernul nu a fost capabil sa organizeze cum trebuie scrutinul prezidențial in strainatate, iar acest lucru a determinat pierderea alegerilor…

- Afirmațiile lui Andrei Caramitru, consilierul lui Dan Barna, care a comparat Holocaustul cu situația actuala a Romaniei, nu sunt altceva decat ”metafore”, daca este sa ne luam chiar dupa șeful USR.Derapajul cu care Caramitru s-a consacrat in spațiul virtual și nu numai nu este deranjat decat…

- Liviu Dragnea s-a impacat cu Gabriela Firea! Pare sa fie vestea primaverii pentru PSD, dupa ce edilul din București a cerut demisia șefului sau de partid din toate funcțiile pe care le deține. In schimb, Dragnea a lasat-o pe Firea fara funcții in partid.”Și eu am greșit, și ea a greșit. Nu…

- ''Și eu am greșit, și ea a gresit. Nu punem in balanța care a greșit mai mult. Sunt mai multe lucruri care ne unesc. Din partea mea, e o deschidere totala. Nu am avut discuții fața in fața. Am vorbit la telefon. Ne-am trimis mesaje'', a afirmat Liviu Dragnea, in finalul emisiunii lui Victor Ciutacu,…

- ''Haina nu il face pe om dar unele tinute ne ridica moralul si ne dau incredere ca maine sigur va fi soare si pe strada noastra'', a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook. Ce a spus Liviu Dragnea ''Poate și eu am greșit in relația cu Gabi Firea, poate oi fi greșit. Poate și…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a rastit la jurnalistii care l-au intrebat de ce nu a solicitat BNR un studiu de impact privind efectele Ordonantei 114, spunand ca „om fi gresit” si ca Guvernul a fost interesat ca bancile care functioneaza in Romania sa sprijine economia tarii, nu de „scandal si nu barfa”.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta va verifica modul in care Serviciul de Voluntari pentru Situatii de Urgenta (SVSU) al Primariei comunei Ceatalchioi a gestionat, la finele saptamanii trecute, un incendiu in timpul caruia sase gospodarii din satul Patlageanca au fost afectate,…