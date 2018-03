Stiri pe aceeasi tema

- Florin Mircea Buliga a oripilat o tara intreaga din cauza gestului sau necrutator. Barbatul care locuia cu familia in Brasov si-a ucis sotia si cei doi copii, luni noaptea, in timp ce acestia dormeau. Initial, barbatul incercase sa isi puna singur capat zilelor, insa nu a reusit sa isi duca planul pana…

- Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ca el crede in reincarnare și in existența vieților multiple. Mai mult, acesta a spus ca in perioada sarbatorilor pascare „trebuie sa moara anumite persoane alese”. Pe de alta parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoana ”ciudata”, dar nu ”nebuna”.…

- O tripla crima petrecuta la Brasov a ingrozit Romania! Un om de afaceri, in varsta de 43 de ani, s-a predat autoritatilor dupa ce a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani. Toti 3 au fost omorati in timp ce dormeau. Barbatul, […] The post Locul in care…

- Florin Buliga, barbatul din Brașov care și-a ucis soția și cei doi copii, este audiat la aceasta ora. In fața anchetatorilor, criminalul a facut niște declarații șocante. Șocant, criminalul a spus ca, dupa ce și-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea și ca aceștia i-au transmis ca „e…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a dus marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Florin Mircea Buliga, un barbat din Brasov, era vazut ca un om fara probleme aparente, iar vecinii spun ca nu era violent. Motivul crimei nu este cunoscut inca, dar zilele de dinaintea faptei arata ca barbatul a avut un comportament ciudat.

- Detalii infioratoare in cazul triplei crime din Brasov. Inca nu se stiu cauzele tragediei, insa s-au aflat lucruri noi despre barbatul de 43 de ani care le-a luat viata sotiei si celor doi copii.

- Surse apropiate anchetei au declarat pentru jurnalistii „Adevarul" ca barbatul ar fi fost recent de doua ori la Manastirea Sinca Veche, o data chiar cu o zi in urma. Ucigasul ar fi marturisit ca ultima data cand a fost la manastire ar fi avut o revelatie religioasa, in urma careia ar fi inteles ca trebuie…

- Angajatii firmei administrate de barbatul care si-a omorat sotia si cei doi copii spun ca barbatul nu era violent si nici nu parea violent. ”Era ortodox, nu avea alta credinta. Copiii veneau pe aici, nu se certa cu sotia”, spune o angajata.

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…

- Un copil de 6 ani din Rasnov, judetul Brasov, disparut de acasa luni seara luni seara, a fost gasit mort in albia unui parau, informeaza Mediafax.Politistii au fost sesizati luni seara despre disparitia copilului de acasa, din Rasnov, pe malul paraului Ghimbasel. Familia sustinea ca minorul a ...

- Echipajele de salvatori montani au fost din nou in alerta dupa ce mai multi turisti s-au aventurat pe munte. Ieri, un barbat de 45 de ani din Brasov, accidentat grav la coloana, a fost transportat la spital c...

- Traficul rutier este inchis in continuare pe ambele sensuri de mers ale tronsonului Bucuresti – Drajna al Autostrazii Soarelui precum si pe opt drumuri nationale, din cauza viscolului si a ninsorii, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Astfel, circulatia rutiera este oprita pe…

- In perioada 23 – 24 martie 2018, la Hotel Ambient din Brasov, Comisia pentru Economie, Mediul de Afaceri, Energie și Turism (EMET) a PNL Brasov organizeaza o sedinta a comisiei nationale, in cadrul careia vor fi dezbatute teme economice relevante pentru momentul actual si pozitionarea PNL fata de situatia…

- ♦ Laboratoarele Synevo au inregistrat afaceri de 46 de milioane de euro in 2017, un avans de 18% fata de anul anterior ♦ Anul trecut au mai fost deschise inca 15 puncte de recoltare ♦ Circa 2,7 de milioane de pacienti au trecut pragul Synevo, plus 17%. Synevo Romania, reteaua…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a facut o noua premoniție ingrijoratoare. Ea și-a anunțat cititorii ca pe 21 martie va avea loc ceva important in Tenerife. In general, parapsiholoaga a avut doar premoniții catastrofale. Cei care cred in vorbele ei spun ca ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și…

- In luna februarie, oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva pentru a lua in considerare un scenariu incredibil. Scopul era acela de a identifica un agent patogen cu un potential urias de a cauza...

- Alimentatia joaca un rol foarte important pentru sanatatea organismului nostru iar in acest sens s-au realizat de-a lungul timpului o serie de studii in urma carora rezultatele au fost foarte clare si anume faptul ca intre alimentatia si starea noastra de sanatate se afla o legatura foarte stransa.…

- Citeste si: Trei cooperative agricole, o asociatie si circa 400 de fermieri si-au unit fortele pentru a trece de la productie la procesare Cosmin Dragoi, directorul general Finacon: Sunt fermieri care nu au facut un efort financiar de a angaja un consultant, au incercat pe pielea lor sa ia fonduri europene…

- Biserica Neagra este cea mai fotografiata cladire din Romania si are in fiecare an peste 250.000 de vizitatori. Pe langa istoria ei si dimensiunile impunatoare, are si cateva atractii unice.

- Biroul Federal de Investigatii e sub tirul criticilor, dupa ce s-a aflat ca autoritatile din Florida stiau, de mai bine de un an, ca tanarul, care miercuri a ucis 17 oameni, are porniri criminale.

- Andrei Muscalu, tanarul de 23 de ani care duminica și-a ucis unchiul și a batut-o pe concubina acestuia, era cunoscut cu afecțiuni psihice. Este opinia avansata de un cunoscut al baiatului, care susține ca acesta intrunește toate simptomele schizofreniei: vorbea singur prin curte, nu se ingrijea, era…

- Romanii il numesc cu mandrie „neamtul cu suflet de roman“, iar germanii – „Der Teufelsgeiger“ („Violonistul Diavolului“). Mani Neumann, un maestru al viorii si al blockflote-ului, este in Romania, intr-un turneu cu proiectul sau Farfarello, pentru care a facut echipa cu fostii sai colegi din trupa Phoenix…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o casa din localitatea Sinca Veche. La fata locului se intervine cu doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si cu trei echipaje SMURD. O femeie si un copil au fost raniti si au nevoie de ingrijiri medicale. Femeia a suferit arsuri pe 90 la…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Un tanar a disparut fara urma de o saptamana. Se pregatea sa plece in Italia, avand asupra lui bagajele si 1.500 de euro. Ultima data cand a vorbit ca tatal sau i-a spus ca a sosit in Deva si ca urmeaza sa urce in autocar. Insa nu s-a mai urcat.

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, conform unui proiect de lege ce va fi depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce presupune ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie…

- Directorul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru, Simion Cretu, a declarat, joi, ca Regiunea Centru este cea cu cel mai mare numar de turisti care innopteaza in Romania. Topul primelor trei zone cu numarul cel mai mare de turisti este format din Brasov, Bucuresti si Sibiu, potrivit lui Simion…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Parintii tinerei ucisa fara mila de iubitul sau intr-un salon din Titu sun ingroziti de felul in care fiica lor si-a gasit sfarsitul. Acestia povestesc ca fata lor era speriata de tatal fetitei sale si nu voia sa fie singura, tatal si fratele sau luand-o mereu cu masina pentru ca aceasta sa nu ramana…

- Un numar de 1.160 de consumatori din localitati aflate in zona Cincu - Fagaras sunt in continuare fara energie electrica, comparativ cu 7.000 cati erau seara trecuta, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prefectul judetului Brasov, Marian Rasaliu. "Intre consumatorii care nu primesc vineri…

- Pretinsul harțuitor al cantareței Taylor Swift se confrunta cu noi acuzații, imediat dupa ce procurorii au declarat ca au descoperit o serie de email-uri infioratoare pe care le-a trimis. In urma acestora s-a descoperit ca barbatul amenința sa ii ucida intreaga familie. Intre 2015 și 2016 acesta a trimis…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- 11 localitați din județul Prahova, fara energie electrica Foto: Arhiva. Prima veste buna: s-a oprit viscolul în zona montana, asa ca s-a putut interveni. Carosabilul e la negru pe DN1, s-au ridicat toate restrictiile de tonaj care au fost impuse în cursul noptii si diminetii…

- UPDATE Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi ca alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta din cauza viscolului in 132 de localitati din 13 judete, fiind afectati 32.000 de consumatori. 'Suntem in fata primului episod de iarna mai serios. (...) In aceasta noapte,…

- Aproape 23.000 de consumatori din 16 localitati din judetul Brasov sunt joi fara electricitate, ca urmare a avariilor provocate de ninsorile abundente si viscol, potrivit autoritatilor locale. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, a transmis ca un numar de 16 localitati,…

- Lantul hotelier Radisson Blu va deschide la Timisoara cel de-al patrulea hotel din Romania sub acest brand, dupa cel din Bucuresti de pe Calea Victoriei si cel din Brasov care va fi inaugurat anul viitor. The Rezidor Hotel Group, una din cele mai dinamice companii hoteliere din lume, a anuntat…

- „Pentru 2018, ne propunem o cifra de afaceri de 42,8 milioane de euro, adica o crestere de 11,3%.“ Compania producatoare si dis­tri­bui­toare de produse pen­tru constructii si industrie Temad din Brasov si-a ma­jorat cifra de afaceri cu 11,5% anul trecut fata de 2016 si a ajuns la un business…

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca ameninta, sambata, ca-si va ucide sotia, iar vecinii au cerut ajutor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj. "Locuinta se afla intr-un bloc de apartamente din centrul municipiului, unde persoana din interior refuza…

- Zeci de oameni au fotografiat și filmat un obiect luminos neidentificat, vizibil in noaptea de luni spre marți pe cerul Romaniei și al țarilor din jur. Radarele nu l-au detectat, insa, […]

- La un an si jumatate dupa recuperarea copiilor preluati din familie de Protectia Copilului din Norvegia si stabilirea in Romania, familia Bodnariu este inca in proces de adaptare. Stabiliti intr-o zona muntoasa din judetul Brasov, Marius si Ruth Bodnariu sustin ca Romania este pentru ei o binecuvantare.

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

