Unde a aterizat din GREȘEALĂ elicopterul Vioricăi Dăncilă Din judetul Bacau, Viorica Dancila urma sa ajunga la ora 11 in judetul Neamt, la Slobozia- Roznov, la canalul de aductiune al raului Cracau. Numai ca in loc sa se duca la Roznov, elicopterul a ajuns mult mai inspre nordul judetului, in comuna Cracaoani, la cativa zeci de kilometri de locul care era trecut in programul premierului Romaniei. Probabil ca totul a plecat de la confundarea raului Cracau cu comuna Cracaoani, denumirile fiind asemanatoare, gafa nepermisa la un nivel atat de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

