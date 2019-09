Unda verde pentru Sammarina Imobiliare SA. Imobil de cinci etaje in statiunea Mamaia, zona hotelului Modern

Stiri pe aceeasi tema

- Graff Pink Estate SRL, controlata de asociatul unic Osman Iasemin, si a anuntat intentia de a ridica un bloc de 9 etaje in municipiul Constanta. Societatea a solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Construire locuinte colective cuplate…

- Alex Lux SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu privind elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru un obiectiv situat in statiunea Mamaia, zona Riviera. Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Constanta, statiunea Mamaia. Conform actului de alipire…

- Fapaco SRL intentioneaza sa modifice imobilul de trei etaje ridicat in statiunea Olimp. In acest sens, societatea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Modificare de proiect in curs de executie prin supraetajare cu 20 din suprafata desfasurata…

- SC Migos SRL a anuntat ca va supraetaja imobilul de sase etaje ridicat in municipiul Constanta, strada Madrid DE599 nr. 54. Firma a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Supraetajare cu un etaj in limita a 20 din suprafata construita…

- Property Development SRL, firma controlata de Stone Group SRL, Pilca Lenuta si Fainarea Marius, investeste in patru cladiri pentru depozitare. Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii Property Development SRL de emitere a acordului de mediu pentru…

- PG Delta Electron SRL, controlata de Cornel Florin Pocora, a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru ridicarea unui imobil de sase etaje, amplasat in orasul Navodari, zona Mamaia Nord, strada D10 nr. 1, parcela 1 1 2 2 1 2. Mai exact, este vorba despre proiectul…

- Dragos Ionescu, prin investitor Akita Coral SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil locuinte colective P 3E, imprejmuire si organizare santier". Acesta urmeaza a fi realizat in municipiul Constanta, zona Campusului…

- Dragos Dinamic SRL, prin Fronea Liliana si Fronea Dragos, a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru ridicarea unui bloc de patru etaje. Mai exact, este vorba despre proiectul: "Construire locuinte colective S P 4e cu garaje la subsol", amplasat in orasul Navodari,…