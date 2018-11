Comisia de administrație din Camera Deputaților a adoptat marți un raport de admitere pentru proiectul PSD prin care se elimina din Legea construcțiilor prevederea potrivit careia realizarea de lucrari de construcții sau consolidare fara autorizație asupra monumentelor istorice este infracțiune, pedepsita cu inchisoarea de la 3 luni la un an sau cu amenda. In plus, prin amendamentele adoptate marți, constructorii care continua lucrarile dupa ce Inspectoratul de stat in constructii le interzice acest lucru nu mai comit infractiune si vor fi sanctionati doar cu amenda, a susținut deputatul Nicușor…