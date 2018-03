Stiri pe aceeasi tema

- Reabilitarea drumurilor judetene va fi tratata cu prioritate de autoritati, in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala II. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, a declarat ca si-a propus ca pana in luna iunie sa fie organizate licitatiile pentru proiectele deja finantate prin…

- „Aceasta modificare a fost necesara, pentru a defini faptul ca aglomerarea urbana din zona Halmagiu-Halmagel are peste 2.000 de locuitori (nu sub 2.000, cum era consemnat in Masterplan), astfel incat comuna Halmagiu sa poata accesa fonduri europene pentru extinderea retelei de apa si canalizare”, spun…

- Aproape 26.000 de camioane au tranzitat, in doar patru zile, punctele de trecere a frontierei Nadlac I, Nadlac II, Varsand si Bors, de la granita cu Ungaria, motiv pentru care incepand de luni a fost mereu aglomeratie si s-au format coloane, desi autoritatile precizeaza ca s-a lucrat la capacitatea…

- „Mi-a atras atenția in ultimii ani activitatea doamnei Selejan, unul dintre dascalii care inspira, care motiveaza, care formeaza, depașind cu mult actul didactic propriu-zis. Participarea cu grupe de elevi la concursurile naționale de robotica ne aduce parca intr-o alta dimensiune a școlii: vedem…

- Coloane de camioane se intind pe mai multi kilometri, luni, la punctele de trecere a frontierei Nadlac I si II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta si patru ore pentru a li se verifica documentele, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al…

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un atac la adresa secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. ”Numai un nebun ar putea sa spuna ca Liviu Dragnea, care a avut atat de suferit, ar avea legatura cu serviciile. Nu, Liviu Dragnea nu are legatura…

- In urma discuțiilor care au avut loc la Arad, in perioada 1- 3 martie, președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca și președintele districtului Tubingen din Germania, Joachim Walter, au semnat o declarație de intenție privind incheierea unui parteneriat intre cele doua regiuni. Intenția de…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- Ralf Krautkramer, noul Consul al Republicii Federale Germania la Timișoara a efectuat o vizita la Arad, unde s-a intalnit cu conducerea Consiliului Judetean Arad. Iustin Cionca, presedintele institutiei a sustinut o prezentare complexa a judetului Arad si i-a cerut oficialului german sa aduca zboruri…

- „Cred ca este important de spus ca in ziua de astazi foarte putine dintre spitalele din Romania sunt conforme cu standardele ISU. Ele au fost construite cu zeci de ani in urma, unele sunt chiar in cladiri mai vechi de o suta de ani, iar regulile de data recenta si care se schimba frecvent ar presupune…

- Mihai Nesu a implinit, recent, 35 de ani, iar una dintre persoanele care ii sunt apropiate, Andreea Ogararu, sotia fostului international George Ogararu, a dat vestea cea buna. Mihai Nesu, marturisiri CUTREMURATOARE despre DRAMA VIETII SALE. "Tot ce mi se intampla in fiecare zi ma face sa..."…

- Indiferent cata curatenie se face, totul pare a fi in zadar. Indiferent cati oameni muncesc pentru a avea un mediu decent, niste drumuri curate, vin alti oameni, total nesimtiti, care isi bat joc de munca celor dintai. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, care are in administrare si drumurile…

- Companiile aflate in subordinea Consiliului Judetean Arad vor fi puse la plata. Unele vor plati din propria activitate, altele vor primi bani de la CJA pentru ca, ulterior, sa ii trimita inapoi de la CJA. In ultima sedinta a Consiliului Judetean, a fost adoptata hotararea prin care se stabilesc redeventele…

- Ne aflam in perioada finalizarii si votarii bugetului municipiului Bistrita pentru anul 2018. In virtutea responsabilitatilor pe care le am ca viceprimar al Bistritei, va pot informa ca imediat ce vom avea buget, proiectele de dezvoltare a municipiului vor intra cu viteza in linie dreapta. Vorbim si…

- Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de plan-cadru pentru invatamantul liceal.

- Nici pana astazi, 6 februarie, nu fusese publicat pe site-ul posturi.gov.ro anunțul referitor la concursul de ocupare a funcției de manager al Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț. Atribuția aparține Consiliului de administrație al SJU Neamț, așa cum reiese din regulamentul de organizare și desfașurare…

- Parchetul General a anuntat luni ca efectueaza o analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale. Anuntul vine dupa decizia de clasare dispusa de DNA in dosarul ...

- „Reprezentanții Consiliului Județean Arad au acum o șansa unica sa aduca pe aeroport curse regulate, dupa retragere celor de la Blue Air de pe Timișoara. In urma neințelegerilor dintre Blue Air și Aeroportul „Traian Vuia“, practic, Moldova nu mai are legatura spre vestul țarii, ceea ce reprezinta…

- Alexandru Oprea, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Dambovita, a demisionat din functie, vineri, dupa ce organizatia judeteana a PSD i-a retras sprijinul politic, decizia fiind luata cu 26 de voturi ”pentru”. Anunțul a fost facut de Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita. Social-democratii…

- Mijloacele de comunicare ale Consiliului Judetean Arad s-au transformat in ultima perioada intr-un aparat de propaganda al PNL Arad. De parca nu era destul faptul ca la Consiliul Județean au fost angajate mai multe persoana din presa, pe salarii grase, pentru a se ocupa de imaginea președintelui Marinel…

- „Am solicitat ca drumul sa fie reparat printr-o finantare de la Guvernul Romaniei, in temeiul faptului ca aradenii sunt buni contribuabili la bugetul de stat si ca, prin finantarea acestor obiective, cum este tronsonul Tirnova-Taut, se intorc macar o parte din banii pe care ii dam la Bucuresti”, a declarat…

- Ceea ce conteaza acum e ca noua numire de la Curtea Constitutionala sa se faca in urma unei competitii corecte (Ion Guzun). La Chisinau s-a anuntat astazi o demisie importanta din justitie. Tudor Pantiru, care s-a aflat un timp scurt in fruntea Curtii Constitutionale dupa ce Alexandru Tanase isi incheiase…

- „Consilierii PSD au votat impotriva bugetelor, la comanda politica, fara sa poata sa iși justifice votul. Nu a fost suficient ca prin decizia Guvernului PSD și a parlamentarilor acestui partid Aradul a pierdut 45 de milioane de euro, reprezentanții acestui partid au incercat sa blocheze și procedural…

- Vineri, 26 ianuarie, a fost adoptat bugetul Judetului Arad pe anul 2018. Toata lumea se astepta ca alesii judeteni sa se contreze in declaratii, dar situatia a degenerat pe alocuri. Lucrurile s-au precipitat inca de la inceputul sedintei, cand consilierii nu s-au inteles nici macar asupra ordinii de…

- „In disperare de cauza, primarii au apelat la parlamentarii PSD sa recupereze banii pe care i-au pierdut prin votul lui Adrian Todor, Florin Tripa, Dorel Caprar și Mihai Fifor. Parlamentarii i-au trimis sa ceara bani de la Consiliul Județean Arad, numai ca CJA a pierdut peste 11 milioane de euro din…

- 89 de obiective culturale din judetul Maramures vor primi finantare in acest an de la Guvernul Romaniei, in urma proiectelor depuse de Consiliul Judetean si primariile din judet. In total, este vorba de aproximativ 5 milioane de lei. Anuntul a fost facut de secretarul de stat in Ministerul Culturii,…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. In plus, noul premier a devoalat ce are de gand sa faca in legatura cu protestele in momentul in care va fi investita.

- Astfel, in Sala Vasile Goldiș a Consiliului Județean s-a desfașurat conferința „Despre Mica Unire, la Arad, Capitala Politica a Marii Uniri”, cu participarea cercetatorului științific I dr. Catalin Turliuc, de la Academia Romana, Institutul de Istorie A. D. Xenopol Iași, și dr. Ionuț Cojocaru, Universitatea…

- Cetatea din Ineu ar putea deveni unul dintre punctele turistice importante ale județului, daca se vor concretiza planurile primarului Calin Abrudan. Vorbim de o investiție de aproximativ 9 milioane euro care ar avea șanse sa fie finanțata prin intermediul unui proiect transfrontalier. Insa, pentru…

- Președintele american, Donald Trump, a infirmat miercuri ideea conform careia mutarea ambasadei SUA la Ierusalim va avea loc in termen de un an, dupa ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, declarase ca se așteapta ca mișcarea controversata sa aiba loc in acest interval.

- Iata motivul: schimbarea modului in care se platesc salariile angajaților, prin transferul contribuțiilor sociale la angajați și instituirea acelui fond obligatoriu, de 2,25%, pe care trebuie sa il plateasca angajatorul in plus. In mod normal, CJ Bihor ar fi avut o sarcina financiara și mai…

- Mai mulți calatori ai tramvaiului cu numarul 6, care face legatura intre cartierul Gai și zona Boul Roșu, au tras o sperietura strașnica miercuri dimineața, atunci cand au ramas blocați chiar pe liniile de tren. Unul dintre calatori a filmat și fotografiat momentul și a povestit ceea ce s-a…

- Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, a declarat ca va merge pana la capat cu președintele partidului, Liviu Dragnea, precizand ca se impune de urgența o convocare a Comitetului Executiv Național

- „Județul Arad este parte a uneia dintre cele mai dezvoltate regiuni din Centrul și Estul Europei. In județ șomajul este de 1,3%, de cateva ori mai scazut decat media europeana. Am generat proiecte culturale internaționale, in Arad funcționeaza unele dintre cele mai puternice companii multinaționale.…

- Pentru Aeroportul International Arad, 2017 a reprezentat anul relansarii. Investitiile in infrastructura, dotarea cu aparatura specifica si reluarea curselor charter sunt obiectivele realizate de Consiliului Judetean, impreuna cu Aeroportul International Arad, care au readus aeroportul aradean in circuitul…

- Luna ianuarie inseamna și o serie de sume ce vor fi distribuite primariilor din județul Botoșani prin Administrația Județeana a Finanțelor Publice (AJFP) precum și prin Consiliul Județean.

- Deputatul PSD Florin Tripa afirma ca administratia judetului nu este capabila nici macar sa aplice marcaje rutiere pe drumurile pe care le administreaza. Parlamentarul aradean este de parere ca incompetenta si lipsa de interes a conducerii liberale a Consiliului Judetean Arad fac ca aradenii sa aiba…

- Guvernul Ungariei a prezentat proiectul de construire a unui nou segment al Autostrazii M44, care va face legatura intre Autostrada M5 si localitatea Bekescsaba, situata in apropierea frontierei cu Romania. Sectiunea de autostrada va avea lungimea de zece kilometri, va face legatura intre localitatile…

- Daca Timisoara Saracens si-a asigurat statutul de club numarul 1 in Banat, datorita celor 9 trofee castigate in sase ani, din care 4 campionate din ultimele cinci editii ale Superligii, clubul de care vorbim si-a depasit asteptarile si a urcat pe podiumul gruparilor performante din zona. Vorbim de prim-divizionara…

- Conducerea Consiliului Judetean Arad si administratorul firmei SC Starcom Exim SRL din Cluj-Napoca au semnat, joi, contractul de servicii de proiectare tehnica pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean Arad-Siria-Pancota-Buteni. Un drum lung de 61,09 kilometri, care deserveste aproximativ…

- SPRIJIN… In anul 2017, investitiile in domeniul sanatatii s-au inscris intre prioritatile conducerii Consiliului Judetean Vaslui. O dovedesc alocarile de fonduri din bugetul propriu al judetului pentru finantarea investitiilor de care Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui avea foarte mare nevoie. Vorbim…

- Sfarsitul de an vine cu vesti bune pentru soferii din judetul Arad. Consiliul Judetean Arad a depus, zilele trecute, proiectele pentru modernizarea unui numar de 32 de kilometri de drumuri judetene. Modernizarile urmeaza sa fie realizate din fonduri europene, in cadrul programului transfrontalier.…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, ca „se pune gaz pe foc” in legatura cu proiectul UDMR de inființare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara. Mai mult, Dragnea s-a intrebat, retoric, de ce a trebuit sa fie arestați niște oameni in…

- Alesii judeteni au decis in sedinta deliberativului de vineri asupra infiintarii alveolelor de calmare a traficului pe drumurile judetene, la intrarile in localitatile din judet. Proiectul de hotarare, votat favorabil de Consiliul Judetean (CJ) Suceava, a fost initiat de consilierul PSD Dan Ioan Cusnir…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, ca „se pune gaz pe foc” in legatura cu proiectul UDMR de inființare a unui liceu teologic cu predare exclusiv in limba maghiara. Mai mult, Dragnea s-a intrebat, retoric, de ce a trebuit sa fie arestați niște oameni in…

- La sfarșitul lunii noiembrie, consilierii locali au adoptat un raport privind „numirile finale in vederea ocuparii posturilor vacante de membri in Consiliul de Administrație la SC Drumuri Municipale SA”. Cei interesați au putut depune dosare, s-au facut evaluari, iar cei care au obținut cel mai mare…

- Sistem performant de colectare a deșeurilor in Baciu Locuitorii comunei Baciu beneficiaza de un sistem performant de colectare a deșeurilor. Autoritatile locale au finalizat implementarea proiectul care prevedea amplasarea de pubele subterane pe mai multe strazi din localitatea Baciu, dar și în…