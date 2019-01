Unda verde de la Cotroceni. Plumb si Teodorovici, interimari la Transporturi si Dezvoltare

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis, propunerile de desemnare a ministrilor interimari pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propus pentru asigurarea interimatului la ministerul Transporturilor,…

- Un mesaj transmis luni la pranz de la Guvern anunta faptul ca premierul a propus desemnarea a doi dintre ministrii Cabinetului interimari in fruntea ministerelor Dezvoltarii si Transporturilor, transmitand deja la Cotroceni propunerile in cauza. Este vorba despre Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene,…

- Florin Iordache a afirmat, pentru MEDIAFAX, ca Viorica Dancila va anunța luni decizia luata, dupa refuzul lui Klaus Iohannis de a ii numi pe Olguța Vasilescu și Mircea Draghici, la Dezvoltare, respectiv Transporturi. In opinia deputatului PSD, premierul va fi nevoit sa numeasca miniștri interimari.Citește…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei: Pana la mijlocul saptamanii viitoare voi da publicitații inclusiv motivele pentru care voi refuza propunerile facute de Prim-ministru. Aici avem și argumente de legalitate, dar avem și argumente de oportunitate. Aceste argumente ale presedintelui sunt acum intoarse…

- Guvernul a aprobat vineri infiintarea unui fond de dezvoltare si investitii prin care se va sustine finantarea proiectelor de dezvoltare ale comunitatilor locale si a universitatilor, bugetul acestui instrument financiar fiind de aproximativ 10...

- Pe ordinea de zi a CSAT stau subiecte precum planul de inzestrare a Armatei Romaniei pentru perioada 2019-2028, planul de intrebuintare a Fortelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in anul 2019, planul National de Prioritati Informative…

- Primul ministru a anunțat, in debutul ședinței de guvern de astazi, ca Guvernul a sesizat Curtea Constituționala a Romaniei (CCR), pe motiv ca seful statului blocheaza remanierea, prin refuzul de a revoca miniștrii demisionari de la Dezvoltare și Transporturi și de a numi noii

- In asteptarea unui anunt de la Cotroceni, in privinta celor doua propuneri de ministri – pentru Dezvoltare si Transporturi – al doilea om in stat a dat de inteles ca spera ca nu va mai trece mult pana ce Klaus Iohannis va transmite daca ii accepta sau nu pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici […]…