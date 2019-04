Unchiul președintelui Siriei, acuzat de spălare de bani în Franța Judecatorul parizian Renaud Van Ruymbeke a dispus trimiterea pe banca acuzatilor a lui Rifaat al-Assad, pentru spalare de bani in grup infractional organizat, frauda fiscala cu circumstante agravante si deturnare de fonduri publice in dauna statului sirian. Rifaat al-Assad, in varsta de 81 de ani, fratele fostului presedinte sirian Hafez al-Assad, se afla in exil in Europa de la inceputul anilor 1980. El este supus din momentul inculparii, in iunie 2016, unui control judiciar care ii restrange deplasarile in strainatate. Rifaat al-Assad a sustinut mereu ca averea sa provine… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut o discutie foarte lunga cu Bashar al-Assad. Il voi informa pe presedintele Erdogan in legatura cu aceasta'', a declarat Javad Zarif, ale carui afirmatii au fost traduse in limba turca de catre un translator oficial, in cadrul unei conferinte de presa cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu,…

- Numarul bancherilor din Uniunea Europeana care au castigat in 2017 peste un milion de euro a crescut la aproape 5.000, chiar daca au fost introduse limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar, arata un studiu publicat luni de Autoritatea Bancara Europeana (EBA).…

- Numarul bancherilor din Uniunea Europeana care au castigat in 2017 peste un milion de euro a crescut la aproape 5.000, chiar daca au fost introduse limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar, arata un studiu publicat de Autoritatea Bancara Europeana (EBA). Majoritatea…

- Sute de sirieni din orașul sudic Deraa au protestat duminica fața de ridicarea unei noi statui a tatalui președintelui Bashar al-Assad, la aproape opt ani dupa ce originalul a fost rasturnat la izbucnirea razboiului civil din Siria, relateaza Reuters."Siria este a noastra, nu pentru clanul…

- Zona de dezescaladare din provincia Idlib, situata in nord-vestul Siriei, a devenit teatrul unor lupte intense intre trupele loiale regimului Bashar al-Assad si combatantii rebeli. Cinci civili, intre care doi copii, au fost ucisi marti la Khan Shaykhun, un oras vizat acum doi ani de un atac chimic…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

- Manfred Weber este favorit în preluarea funcției de președinte al Comisiei Europene. Conservatorul german a discutat cu jurnaliștii de la DW despre dezamagirea sa fața de raspunsul blocului comunitar la criza politica din Venezuela. Liderul celui mai mare grup politic din…

- Libanul a cerut vineri in cadrul unui forum economic al statelor arabe ca Siria sa iși recapete statutul de membru al organizației internaționale Liga Araba, numind o ”rușine istorica” menținerea statului sirian in afara organizației, relateaza Associated Press preluata de mediafax. Ministrul…