- In comuna de unde provine Alexandra, fata rapita in Caracal, nu exista Poliție dupa ora 16.00, iar postul e inchis și in weekend. In caz de nevoie, oamenii suna la 112, iar un echipaj poate ajunge și in aproximativ 30 de minute de la apel, susține primarul din Dobrosloveni.Primarul comunei…

- Cazul de la Caracal a adus din nou in discuție protocoalele secrete incheiate intre parchete și SRI, unii procurori susținand ca rezultatul este o consecința a anularii acestora. Pe de alta parte,sunt magistrați care spun ca este folosita tragedia pentru a justifica protocoale nelegale, conform Mediafax.Citește…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, a cerut duminica sprijinul public pentru ca șeful STS Sorinel Vasilca sa fie demis de urgența ca urmare a cazului de la Caracal. Șeful STS va fi audiat luni in Comisia de Aparare, conform Mediafax.Citește…

- DIICOT nu exclude posibilitatea ca suspectul principal in cazul Caracal sa fi avut complici, spune procurorul șef adjunct al DIICOT, Georgiana Hosu.Intrebata daca ne putem aștepta inclusiv la eventuali complici ai lui Gheorghe Dinca, Georgiana Hosu a raspuns „Pana la urma, haideți sa nu inlaturam…

- Unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, care este presedinte al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, a declarat sambata ca are informatii potrivit carora Departamentul de Operatiuni Speciale a comunicat politiei locale locatia Alexandrei inca de joi de la ora 19.00.

- Alexandra, fata de 15 ani, despre care se crede ca a fost ucisa și arsa, a dat detalii la 112 despre agresor, in timp ce tatal ei a spart doua uși la percheziții și a intrat primul in case, povestește unchiul fetei. Cu toate acestea, autoritațile nu au fost capabile sa o salveze."I-a dat semnalmentele…

- Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei, organizatie care a facut parte din Comisia pentru elaborarea Codului Administrativ, afirma ca partenerii de dialog ai Guvernului nu au mai avut acces la proiectul de act normativ in ultimele saptamani. Dupa stoparea…