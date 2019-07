Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de ultima ora cu criminalul din Faget au intrat in posesia poliției. Imediat dupa ce a omorat un om, Ionel Badea a fost surprins intr-o ipostaza incredibila. Bruta a avut un comportament total ciudat.

- Ionel Boldea, criminalul care a ucis un om in parcul central din orasul Faget in dimineata zilei de miercuri, 3 iulie, este cunoscut in zona drept un tip foarte violent. In 2017, l-a batut crunt pe un tanar din Faget.

- Surse din cadrul Poliției Timiș au anunțat ca individul din Faget și-a atacat victimele cu o bata, și nu cu un cuțit, așa cum aratau primele date. In total, barbatul a batut cinci persoane, dintre care una a fost omorata in parc, iar a șasea a fost lovita cu mașina. Potrivit reprezentanților Inspectoratului…

- Scena crimei din parcul din Faget, unde doi soți ieșiți la plimbare au fost injunghiați de criminalul Ionel Boldea, a fost filmata. Barbatul a murit pe loc, iar femeia este in coma la spital. In imagini se vede cum cei doi sunt la pamant, intr-o balta de sange. Atenție, imaginile sunt cu puternic impact…

- Astazi, in platoul "Acces Direct", Vasile si-a acuzat fosta sotie ca a incercat sa-l omoare. Femeia ar fi luat fiole de medicamente puternice fara drept si l-ar fi sedat, ca ea sa se poata intalni cu fel de fel de barbati de pe Facebook.

- Tatiana Nedelcu a devenit cunoscuta dupa ce o inregistrare in care iși lovea cu salbaticie copilul in varsta de 10 ani a fost facuta publica. Se pare ca mama bataușa a lovit din nou: a umplut de sange o consateanca!