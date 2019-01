Una dintre variantele de salvare a RADET poate fi privatizarea pe modelul APA NOVA Inca o avarie majora la RADET, la nici doua saptamani de la o alta defecțiune a lasat fara caldura și apa calda mai bine de 50 de blocuri din sectorul 2 al Capitalei. Cinci scoli si sute de apartamente de aici din sectorul 2 nu primesc agent termic de mai bine de 24 de ore din cauza unei avarii la RADET, iar situatia se repeta in fiecare an din cauza ca instalatiile sunt mult prea vechi.



Liceul Emil Racovița și Colegiul Iulia Hașdeu sunt doua dintre instituțiile de invațamant afectate de avarie. Directorii nu au permis ca elevii sa inghețe in clase și au hotarat sa suspende cursurile.



Soluțiile…

Sursa articol si foto: rtv.net

