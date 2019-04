Stiri pe aceeasi tema

- Actorul, care a fost spitalizat miercuri dupa ce a suferit un atac vascular cerebral, a murit luni dimineata. Perry era cunoscut pentru rolul Dylan McKay din serialul produs de Fox, "Beverly Hills, 90210". Recent, el a jucat rolul Fred Andrews in serialul "Riverdale". Colegul lui Perry din "Beverly…

- Racheta Falcon 9 a societații americane SpaceX a decolat sambata dimineața de la centrul spațial Kennedy din Florida, in direcția ISS, in incercarea de a plasa in orbita noua capsula Crew Dragon, conceputa pentru transportarea, in viitor, a astronauților NASA in spațiu. SpaceX a confirmat separarea…

- Țarile UE, Japonia și alte 11 state au cazut de acord asupra unei înțelegeri preliminare la ONU pentru a fi introduse reguli prin care, de la început de 2020, mașinile noi sa aiba sisteme care le permit frânarea automata de urgența. Reuters scrie ca, daca înțelegerea va fi ratificata…

- Principala cauza a accidentelor rutiere este viteza. Pentru a evita cat mai multe tragedii, autoritatile le-au propus producatorilor de masini un sistem de limitare a vitezei. Insa, propunerea este extrem de controversata, fiind criticata atat de producatorii auto, cat si de soferi.

- Numeroase staruri, precum cantareața pop Lady Gaga, regizorul mexican Alfonso Cuaron și cineastul afro-american Spike Lee, au participat, luni seara, la banchetul anual al nominalizatilor la premiile Oscar, organizat in cartierul Beverly Hills din Los Angeles, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Actorii…

- Roger Stone, consultant politic și aliatul președintelui Donald Trump, a fost arestat vineri de FBI, fiind inculpat pentru șapte capete de acuzare, printre care pentru declarații false și influențarea martorului, potrivit Reuters și BBC. Roger Stoner a fost arestat vineri dimineața în urma…

- Actori, regizori si producatori au reactionat marti pe retele de socializare, telefonic sau prin comunicate de presa, declarandu-se uluiti, onorati si recunoscatori dupa nominalizarile primite la cea de-a 91-a editie a premiilor Oscar, care vor fi decernate in data de 24 februarie la Hollywood, informeaza…

- "Licitatia masinilor de pompieri a fost reluata, a trebuit sa fie reluata din motive tehnice, deschiderea e in doua-trei saptamani si fondurile actuale ne vor permite sa achizitionam in jur la 500 de masini de pompieri, anul acesta si anul viitor, ce inseamna o dotare intre 8 si 12 masini pe inspectorat,…