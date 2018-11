Una dintre firmele fostului manager al Spitalului Judetean Constanta: Performance Profile SRL nu intra in insolventa. Cererea a fost respinsa

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au amanat pentru data de 31 ianuarie 2019 dosarul in care Curtea de Conturi si Unitatea Administrativ Teritoriala Constanta incearca sa schimbe o decizie a Tribunalului Constanta. Reamintim ca Tribunalul Constanta a decis, in prima instanta, anularea unei masuri…

- Curtea de Apel Constanta a acordat un nou termen in apelul dosarului in care un medic ginecolog a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Constanta, la pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare, pentru ucidere din culpa, victima fiind o copila de 15 ani. Oricare va fi decizia Curtii de…

- Decizie definitiva cu privire la cererea de reabilitare judecatoreasca formulata de Valentin Leauta, cu privire la condamnarea de 12 ani inchisoare. Tribunalul Constanta a respins actiunea mai sus precizata, ca nefondata. Nemultumit, Leauta a atacat decizia Tribunalului la Curtea de Apel, instanta care…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen de judecata in apelul dosarului in care medicul ginecolog Hany Riad a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Constanta, la pedeapsa de doi ani si sase luni de inchisoare, pentru ucidere din culpa. Primul termen a fost stabilit pentru data de…

- Societatea comerciala Performance Profile SRL, una dintre firmele lui Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, ar putea intra in insolcenta. Zilele trecute, pe rolul Tribunalului Constanta a fost depusa o solicitare in acest sens, urmand ca pe data de 22 octombrie…

- Tribunalul Constanta a respins cererea unui avocat din Baroul Constanta, prin intermediul careia a solicitat intrarea in insolventa a societatii comerciale Argos SA, firma condusa de familia Lazia. Decizia Tribunalului Constanta nu a fost una definitiva, aceasta fiind atacata la Curtea de Apel Constanta.…

- Judecatorii din Tribunalul Constanta au admis propunerea de prelungire a masurii arestarii preventive formulata de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta in cazul unui barbat din Harsova, acuzat de omor. Instanta a dispus prelungirea masurii arestarii preventive a inculpatului pe o perioada de 30…

- Tribunalul Constanta a admis cererea formulata de debitoarea Andante Cafe SRL si a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolventei impotriva debitoarei. Totodata, instanta a desemnat provizoriu, la cererea debitoarei, in calitate de lichidator judiciar pe Dobrogea SRL, care va indeplini atributiile…