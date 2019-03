Una dintre femeile care il acuza pe R. Kelly de abuzuri sexuale a vorbit pentru prima oara in presa, marturisind ca se simte "eliberata" de cand a denuntat actiunile starului american, informeaza AFP.



"Am trait cu asta din 2003", a declarat Lanita Carter intr-un interviu, care va fi difuzat joi pe postul de televiziune CBS.



"A trebuit sa ascult conversatii in timp ce stateam in autobuz: - 'Ai vazut ce i-au facut lui R. Kelly? Trebuiau sa-l lase in pace' - si nu ma puteam apara", a povestit ea, referindu-se la sprijinul popular primit mult timp de artist, in pofida…