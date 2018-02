Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul european Siegfried Mureșan, raportor al Grupului PPE din Parlamentul European pe Raportul anual referitor la activitațile financiare ale Bancii Europene de Investiții (BEI), a declarat ca raportul votat ieri, in plen, prevede ca Banca Europeana de Investiții sa asigure o distribuție geografica…

- Apartamentele disponibile spre vanzare, atat noi, cat și vechi, au continuat sa se scumpeasca și in prima luna a anului 2018, prețul mediu pe metrul patrat util ajungand la 1.172 de euro, potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro. Astfel, prețurile s-au majorat cu 0,69% la nivel național,…

- Citeste si: Numarul de someri a scazut cu aproape 50.000 in ultimul an. Romania, pe locul 6 in UE in topul statelor cu cel mai scazut somaj Romania a marcat una dintre cele mai mici rate ale somajului din UE: 5,3% in aprilie. Cehia are un somaj de 3,1% In urma cu cinci ani, aproximativ jumatate (53%)…

- Reprezentantii publicatiilor Evenimentul zilei, Libertatea, Click, Adevarul, Bursa, Cotidianul si Capital au avut o prima intalnire cu conducerea Postei Romane. Agenda discutiilor s-a centrat pe metodele de imbunatatire a distributiei de presa scrisa in Romania, prin intermediul retelei controlate de…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Editura Curtea Veche, detinuta de familia Arsene, si-a crescut afacerile cu 8% anul trecut, iar pentru acest an targeteaza un plus de 15% pe fondul publicarii de noi titluri si al cresterii vanzarilor pentru titlurile deja cunoscute. „Anul trecut a fost unul in care ne-am consolidat businessul,…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut, „al doilea ca marime din istoria Romaniei” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmand ca parteneri strategici discuta la Davos despre „criza romaneasca”. …

- ♦ Compania de logistica Lagermax AED Romania, filiala a transportatorului austriaccu ac elasi nume, mizeaza pe afaceri de 13,5 milioane euro pentru 2017, in crestere cu 10% si are asteptari optimiste si pentru anul curent, bazandu-se pe dinamica pietei in prima luna. „Anul arata promitator,…

- Patru investitori romani și un italian au lansat GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc pentru start-up-uri inovatoare din Romania. GapMinder are un buget initial de 26 milioane de euro și „este primul fond de capital de risc creat ca urmare a selectiei derulate de Fondul European de Investitii”,…

- GapMinder, un fond de investitii cu capital de risc care vizeaza start-up-uri inovatoare din România, intra pe piata locala, acesta având finantare europeana, se arata într-un comunicat de presa al institutiei financiare remis, luni, AGERPRES. 'Cu un buget initial de 26 milioane…

- Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, a afirmat joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca banuieste ca raportul ar fi fost intocmit cu date mai vechi si probabil…

- Peste jumatate dintre angajatii subsidiarei din Romania ai companiei franceze Atos, care sunt nemultumiti de oferta salariala a firmei, vor decide luni daca vor intra in greva, dupa ce au primit joi seara o noua oferta din partea patronatului. Cele trei propuneri anterioare fusesera respinse.…

- Ecosistemul tech din Romania este in crestere, arata o analiza recenta: 20 de startup-uri romanesti au obtinut finantari de 11,3 milioane euro in 2016, pe cand in anul precedent 15 afaceri la inceput de drum au primit 10,7 milioane euro. Spre comparatie, finantarile obtinute de startup-urile europene…

- Angajatii romani incep sa se uite la tot mai multe aspecte legate de cultura organizationala atunci cand se documenteaza in legatura cu compania in care vor sa se angajeze. Dincolo de nivelul salarial, candidatii vor sa afle informatii legate de calitatea managerilor din companie, spun specialistii…

- ♦ Deficitul comercial cu tarile non-UE a facut un salt urias, de la un miliard de euro in 2016 la 2,8 miliarde de euro in primele 11 luni din 2017. Ceea ce atrage atentia in datele publicate ieri de INS referitoare la comertul international de bunuri al Romaniei este adancirea deficitului…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- Daca analizam originile expresiei "gerul Bobotezei", vedem ca, de fapt, perioada la care se face referire este a doua parte a lunii ianuarie. Expresia dateaza de pe vremea cand Romania avea calendarul pe stil vechi. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fața de calendarul oficial.…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Piraeus Bank Romania va fi cumparata de fondul de investitii JC Flowers, deal-ul fiind semnat chiar in aceasta seara, potrivit unor surse din piata. Tranzactia a fost anuntata deja catre angajati chiar la petrecerea de Craciun si a devenit oficiala, fiind publicat anuntul pe website-ul bancii mama.…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Fondul de investitii J.C Flowers a preluat subsidiara Piraeus Bank din Romania de la banca greceasca cu acelasi nume, dupa o perioada indelungata de negocieri. Aceasta tranzactie care marcheaza debutul investitorului american pe piata locala.

- Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, sustine ca Guvernul Romaniei poarta discutii cu bursa de la Londra, una dintre cele mai mari din Europa, pentru deschiderea la Bucuresti a unui centru al companiei London Stock Exchange, operatorul pietei de capital britanice.…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanțare dintre Romania și Banca Europeana de Investiții (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finanțelor Publice…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Fiecare roman are in medie o avutie neta de aproximativ 18.600 de euro, de circa sase mai mica decat un european din zona euro, in timp ce datoria pe persoana ajunge in Romania la circa 1.500 de euro, potrivit datelor BNR din Raportul asupra stabilitatii financiare 2017. Populatia din Romania a ajuns…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema celei mai importante achiziții facuta de o companie cu capital majoritar romanesc a unui mare jucator strain.Ziarul Financiar: Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania este cea mai mare…

- Anual, revista romana „Capital” publica topul celor mai bogați 300 de oameni din Romania. De mai mulți ani, in top se regasește și fostul prim-ministru al Republicii Moldova in perioada 19 februarie - 9 noiembrie 1999, Ion Sturza. Astfel, dupa ce in topul de anul trecut omul de afaceri se regasea pe…

- Bitdefender, cel mai mare producator român de software a anunțat ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare…

- Simona Halep nu este numarul unu doar in clasamentul WTA, ci si in ierarhia celor mai de succes femei din Romania. Topul facut public de Capital o gaseste pe prima pozitie pe Simona 460 de puncte .Halep e urmata de Corina Cretu 415 puncte , Comisarul European pentru Politici Regionale. Podiumul e completat…

- Fondul de investitii Vitruvian Partners trebuie sa plateasca peste 180 milioane de euro pentru a prelua 30% din actiunile companiei romanesti. Tranzactia dintre furnizorul de solutii de securitate IT Bitdefender si fondul european de investitii Vitruvian Partners, in urma careia compania…

- ♦ Cresterea economica este prognozata la 5,5% ♦ Veniturile totale sunt estimate sa creasca cu 12%, bazate pe o crestere a TVA de 16%, apreciata ca fiind prea optimista Proiectul de buget pentru 2018 se bazeaza pe o crestere cu 16% a incasarilor din TVA, in conditiile in care in primele…

- Astfel, microintreprinderile care realizeaza venituri pana la 1.000.000 de euro, cu un capital de cel putin 45.000 de lei si au cel putin doi angajati, vor putea opta pentru impozitul pe profit sau pe cifra de afaceri. „Au fost cateva amendamente facute pe fond la OUG 79. Este o zona foarte…

- Credite pentru investitii cu dobanzi la jumatatea pietei, pentru fermieri Ministerul Agriculturii si Fondul European de Investitii (FEI) au semnat marti un acord de finantare prin care se vor pune la dispozitia bancilor 93 de milioane de euro pentru a putea oferi credite agricultorilor in conditii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere platește lucrarile pentru un lot din autostrada Sebes-Turda, proiect finalizat in proporție de 90%. Este vorba despre lotul 4 al autostrazii, pe porțiunea Turda-decea, anunța Capital . Read More...

- Dovada ca boom-ul imobiliar se manifesta și in segmentul de piața de super-lux se poate vedea live, in aceste zile, in cartierul bucureștean Primaverii, unde, inainte de \\\'89, numai nomenclatura avea acces. Și cu familia Ceaușescu, bineințeles. Pe ultimele doua terenuri de dimensiuni mari neocupate…

- Cei mai mari manageri de bani din Romania, care au in ad­ministrare aproximativ 3 mld. euro, impart aceleasi opinii cand vine vorba de structura unui portofoliu de investitii: in­vestitorul sa se orienteze intr-un plasament pe termen lung, diver­sificarea sa fie prezenta in orice portofoliu, iar…

- Finantarile noi prin leasing au crescut cu 14%, fata de un ritm de aproape 30% in 2016. Companiile de leasing financiar au acordat finantari noi in valoare de 7,6 miliarde de lei (1,7 mld. euro) in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an, in crestere cu 14% fata de aceeasi perioada…

- UBER schimba, din aceasta saptamana, cateva dintre regulile de interactiune dintre clienti si soferi. Mare parte din noutati se refera la relatia cu soferii parteneri, care nu vor mai fi afectati de ratingul scazut care implica problemele tehnice ale aplicatiei. De asemenea, cursele mai lungi de 45…

- ♦ Activele, pe de alta parte, au crescut mai putin accelerat, cu peste 8%, pana la 9,2 miliarde de lei. Subsidiarele locale ale grupului turc Garanti Bank au inregistrat in intervalul ianuarie-septembrie al acestui an un profit net de 130 milioane de lei, de sase ori mai mult decat in aceeasi…

- P.K. GRIZZLY S.R.L., parte a Prime Kapital, companie de investitii si dezvoltare imobiliara, a fost singura societate care s-a prezentat la cele doua licitații organizate de CJD, pe care a caștigat-o cu o suma anuala de plata de 477.866 lei, suma adjudecata fiind mai mare cu aproximativ 26% fața…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a demarat vineri, 17 noiembrie 2017, lucrarile de constructie a Centrului de Excelenta in Energetica „Stelian Gal” din Sibiu (langa Statia 400kV Sibiu Sud). Potrivit unui comunicat oficial, este vorba despre o investitie de circa…

- Asta, dupa ce așa-zisa revoluție fiscala a Guvernului a pus in așteptare planurile mari. Este vorba despre proiecte de centre logistice, construcții rezidențiale, sau chiar de ridicarea, ori extinderea unor fabrici. Potrivit unor surse, premierul le-ar fi promis investitorilor ca PSD va modifica in…

- Omer Tetik, care conduce a doua cea mai mare banca de la noi, Banca Transilvania, este cunoscut si drept cel mai cool bancher din Romania. CEO-ul turc casatorit cu o romanca si este tatal a trei copii, meserie mult mai „solicitanta”, dar si care aduce mai multa satisfactie decat administrarea oricarei…

- Evaluarea facuta de PSD arata ca o serie de obiective au fost realizate, ba chiar depasite in primele zece luni de guvernare. In documentul prezentat CExN nu se precizeaza insa nimic despre devalorizarea record a monedei nationale, despre cresterea dobanzilor la credite sau despre taierea masiva…

- Grupul german de drogerie markt a ajuns pe piata locala la 91 de magazine de cosmetice si produse de ingrijire personala si a locuintei, si are in plan sa mai deschida inca 13 filiale in perioada octombrie 2017-septembrie 2018, cand se incheie anul financiar al companiei. Astfel, nemtii vor ajunge la…

- ♦ ZF a propus in 2014 Romania 5% ♦ Toti analistii macro-economici erau atunci sceptici cu privire la realizarea acestui proiect ♦ Iata ca ieri Statistica a anuntat o crestere spectaculoasa a economiei ♦ Acum, analistii spun ca o crestere de 7% este prea mult. Ziarul Financiar…

- SIF Moldova, al doilea cel mai important actionar institutional al Bancii Transilvania (TLV), cel mai tranzactionat emintent de pe piata de capital bucuresteana, a cumparat ieri un pachet de 1,89 milioane de actiuni ale bancii, reprezentand 0,04% din capital, la un pret total de circa patru milioane…