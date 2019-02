Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile de la Asia Express in care Bianca Dragusanu a facut o criza de nervi au facut inconjurul tarii. S-a mirat toata lumea de reactia ei furtunoasa, dar acum Iuliana Luciu si Andrei Stefanescu au deslusit enigma blondei.

- Comportamentul Biancai Dragușanu la „Asia Express” i-a frapat pe colegii din competiție, care au facut declarații sincere fața de blondina. Cel mai vehement a fost CRBL, spre surprinderea Biancai Dragușanu, care ii da acum și o replica.

- Bianca Dragușanu a atras foarte mult hate in urma participarii la emisiunea „Asia Express”. Cu toate acestea, vedeta știe cum sa-i puna mereu la punct pe rautacioși și nu baga in seama niciodata gurile rele, care vorbesc despre ea lucruri urate.

- Seara cu surprize, in cea de-a patra ediție Asia Express, difuzata de Antena 1. In ciuda faptului ca au fost eliminate saptamana trecuta, Margherita de la Clejani și Iuliana Luciu au reintrat in competiție, dupa ce Bianca Dragușanu și Oana au decis sa paraseasca show-ul din cauza problemelor de sanatate.

- Bianca Dragușanu a fost protagonista unui episod ceva mai neplacut la ''Asia Express'', acolo unde a injurat la finalul unei probe. Daca mulți i s-au urcat in cap și au criticat-o, o fana a ținut sa sara in apararea ei.

- Toate s-au intamplat la cea mai asteptata, dar si cea mai comentata competitie data pe Drumul Elefantului, la Asia Express. Acolo caldura torida, agitatia si atacurile la fel de clocotitoare, i-au facut pe concurenti sa clacheze. Printre ei a fost si Bianca Dragusanu, care s-a dezlantuit.

- Mirela Baniaș, una dintre cele mai apreciate concurente de la "Insula Iubirii", a aflat ca Bogdan si Hannelore vor sa participe la "Asia Express", deși au divorțat la cateva luni dupa ce se casatorisera. Dupa o poveste de iubire cu nabadai și o scurta casatorie, Hannelore și Bogdan, foști concurenți…

- Dupa ce Ionut Gojman s-a autopropus ispita in urmatorul sezon la "Insula Iubirii", acum a venit randul lui Bogdan sa faca un pas inainte spre vedetism. Bogdan vrea sa faca parte dintre concurentii noului sezon din "Asia Express", astfel ca s-a autopropus fara nicio jena.