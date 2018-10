Stiri pe aceeasi tema

- Pe șantierul ansamblului Openville Timișoara, dezvoltat de companiile Iulius și Atterbury Europe, se construiește in ritm susținut. Peste 600 de muncitori, de la 60 de firme de construcții subcontractoare, lucreaza la toate componentele proiectului, care va integra Iulius Mall: se amenajeaza…

- Cazul fetitei de 9 ani din localitatea vasluiana Puscasi, care mergea flamanda la scoala, fara pachet, si visa la un piure cu carne si salata a impresionat Romania intreaga. In ultimele zile, la familia sarmana din Puscasi au ajuns ajutoare din toate colturile tarii. in plus, Fundatia Casa Share a inceput…

- Referendumul pentru familie este "o falsa tema" pentru Romania, iar acest lucru este confirmat de prezenta redusa la vot a cetatenilor - 5,86% la inchiderea urnelor, asa cum rezulta din monitorizarea paralela a USR, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, Dan Barna, presedintele USR. "Prezenta la…

- Minodora, una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica de petrecere de la noi, vorbește despre copilaria și educația ei, dar și despre dragostea fața de animale. Minodora susține ca sufera foarte tare atunci cand vede animale chinuite și iși dorește foarte mult sa poata face ceva in acest sens.…

- Xonia nu și-a mai vazut familia de un an și jumatate, pentru ca nu a mai avut timp sa ajunga la ai ei. Parinții cantareței, dar și fratele ei traiesc in Australia, țara pe care tanara a parasit-o pentru a face cariera in Romania. Xonia și-a dorit dintotdeauna o cariera in muzica, iar pentru a reuși,…

- Barbara Isasi, solista trupei “Mandinga”, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor descoperi din 8 septembrie, in postura de concurenta a show-ului “Te cunosc de undeva”, se teme sa cante muzica populara romaneasca. “Mi-e teama ca nu ma voi descurca in limba romana. De aceea, sper sa nu imi pice la ruleta…

- Tanarul de 26 de ani s-a nascut la Simleu Silvaniei, judetul Salaj. La varsta de doi ani, acesta a fost adoptat de o familie din Norvegia. Cu ajutorul unei pagini de socializare, barbatul a reusit sa-si gaseasca rudele din Romania. "M-am numit Csillag IMRE, nascut pe data de 2 Octombrie 1992,…