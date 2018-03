Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud a anuntat ca seceta din Cape Town este un dezastru national si afecteaza grav trei dintre cele noua provincii ale tarii. Guvernul a facut anuntul dupa ce a reevaluat amploarea si severitatea secetei timp de trei ani, relateaza BBC News.

- Barcelona a fost vineri seara scena unor noi confruntari intre demonstranții pro-idependența și poliție. Oamenii au ieșit in numar mare in strada dupa ce Curtea Suprema a decis ca toți liderii separatiști catalani sa fie inculpați pentru rebeliune.

- Continuam si astazi sa va prezentam, din lucrarea "Dobrogea si drepturile politice ale locuitorilor eildquo;, scrisa de I.N. Roman, soarta pe care au avut o dobrogenii dupa revenirea la Romania, din cauza framantarilor politice, deloc asemanatoare cu cele de acum si ca urmare a regimului exceptional…

- „O explica si Comisia Europeana, si Banca Nationala si INS. Din aceasta crestere economica de 7%, 6,6 din acel 7 reprezinta consum si 1,8 aproape il reprezinta investitii. Astea sunt cifrele pe care le da INS. De ce a crescut consumul? Aici putem sa discutam mai mult. Din primele cifre, consumul a crescut,…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, saptamana aceasta, ca din punctul sau de vedere la nivelul companiei CFR lucrurile au mers de o maniera destul de anchilozata in raport cu „challenge-urile” pe care aceasta companie le are. „Cred ca la nivelul companiei CFR SA, lucrurile au mers de…

- Consumul regulat de cafea a fost asociat cu numeroase beneficii pentru sanatate, insa un studiu restrans sugereaza ca acest obicei zilnic are un efect mult mai profund asupra metabolismului decat se credea anterior. Cercetarea, efectuata pe 47 de persoane adulte care obisnuiau sa bea cafea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite.

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu a fost intrebata, vineri, dupa Comitetul Executiv Național, unde s-au validat toate candidaturile pentru funcțiile de conducere, la Congresul de sambata, daca si-ar putea retrage candidatura la functia de presedinte executiv. Ea a evitat sa dea un raspuns transant.…

- Kievul a cerut, vineri, inchiderea scolilor si universitatilor, cat si reducerea productiei in intreprinderi, dupa ce gigantul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile de gaz natural catre Ucraina, informeaza site-ul postului France 24.

- Horoscop saptamanal JOB CARIERA 26 februarie - 4 martie 2018. Cu alte cuvinte, este o saptamana magica in care poti fi extenuat, sa simti ca arzi de epuizare ca o lumanare de la ambele capete, dar daca iti joci cartile bine si atent, vei avea o saptamana foarte buna. Iata ce indica configuratia…

- In Islanda exista o crestere exponentiala a numarul de mineri de bitcoin care consuma o mare parte din resursele de energie ale tarii, a transmis un purtator de cuvant al HS Orka, cea mai mare firma din acest sector din Islanda, potrivit BBC. Anul acesta, consumul de energie al centrelor…

- Arheologii care exploreaza cea mai mare pestera inundata din lume, aflata in Mexic, au gasit ramasite umane datand din urma cu cel putin 9.000 de ani si oase apartinand unor animale care au trait pe Pamant in timpul celei mai recente Ere glaciare, informeaza marti Reuters. Cercetatorii…

- Victor Ponta a marturisit la Antena 3 ca președintele Klaus Iohannis a fost foarte relaxat in perioada in care el a condus Guvernul, spre deosebire de actuala perioada.Citește și: Victor Ponta știe ce anunț va face Tudorel Toader: 'Dragnea i-a spus: 'Nu cereți nimic, ma duc eu la Cotroceni!''…

- Cu exceptia situatiei in care se petrece un miracol, orasul Cape Town, o emblematica atractie turistica internationala si al doilea centru economic ca marime din Africa de Sud, va ramane fara apa potabila si pentru uz menajer in doar cateva saptamani.

- Paula, sora Claudiei Pavel, a comentat pe marginea idilei care a inceput la Exatlon Romania intre cantareața și sportivul Catalin Cazacu. Claudia Pavel, fosta Cream, a fost invitata la emisiunea pe care Teo Trandafir o prezinta la Kanal D. Cantareața a vorbit din nou despre relația stransa pe care a…

- In aceasta perioada crește numarul persoanelor care se inscriu pe site-uri de dating. Spre exemplu, anul acesta creșterea inregistrata este chiar cu aproximativ 30 procente peste creșterea obișnuita. “In perioada post-Craciun – Dragobete, chiar inceputul lui martie, numarul membrilor inregistrați crește…

- Specialistii au ajuns la concluzia ca un spirit traieste 7 vieti pe acest Pamânt. Oamenii de stiinta pot determina chiar si în a câta viata se afla un om, în functie de simptome.

- 1. Berbec Nu mai este un secret ca Berbecii sunt persoane foarte incapațanate carora le place sa controleze, scrie estisuperba.ro. Dar aceasta calitate nu se combina deloc cu prietenia. Trebuie sa te asiguri doar ca cealalta persoana nu crede ca o tradezi pentru ca nu a avut grija la limbaj.…

- Dupa indelungi așteptari, locuitorii din Cape Town au ramas uimiți in momentul in care nori negri s-au format deasupra metropolei sud-africane și burlanele au inceput sa rasune aruncand in strada șuvoaie de apa de ploaie.

- Businessul Condra, infiintat in urma cu peste 25 de ani in Oltenita, la circa 70 km de Calarasi, controlat de o familie de antreprenori, a ajuns in 2017 la afaceri de 8,1 mil. lei din productia de camasi pentru barbati, o crestere usoara fata de 2016. Circa 90% din productia realizata de…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool…

- La o saptamana dupa ce specialistii au declarat ca specia umana a parasit Africa mult mai devreme decat se credea anterior, o alta descoperire schimba din nou data momentului in care a avut loc marea migratie.

- Luni, in cadrul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj a avut loc lansarea zborului direct, tip charter, Cluj-Antalya, zbor operat de catre compania aeriana Atlas Global si avand ca tour operator compania Need Tour. Zborurile turistice vor debuta incepand cu data de 2 iunie si se vor intinde…

- Mai multi oameni de stiinta a excavat dintr-o oaza aflata în desertul saharian fosilele unui dinozaur cu gât lung si patru picioare, de dimensiunea unui autobuz, care a trait în urma cu circa 80 de milioane de ani, o descoperire ce ofera informatii despre o perioada misterioasa din…

- Pentru zboruri cu plecare in perioada 14 februarie- 1 aprilie spre mai multe destinatii europene si nu numai, compania de stat Tarom a scos la vanzare bilete cu preturi promotionale. Astfel, clientii pot cumpara bilete de la 99 de euro dus-intors cu toate taxele incluse pe rutele Bucuresti si Atena,…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- Liviu Pop, ministrul Educației, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a semnat o petiție pentru construirea Spitalului Metropolitan din București și a cladirii Universitații de Medicina și Farmacie, dar și un campus nou pentru studenți. Internauții il ironizeaza, insa, intrebandu-l daca a semnat petiția…

- „Ultima ședința de Guvern in aceasta formula și am sa incep prin a va mulțumi tuturor pentru faptul ca in aceasta perioada, impreuna am asigurat buna funcționare a administrarii treburilor statului și buna funcționare a Executivului in cadrul prerogativelor legale pe care le-am avut in toata aceasta…

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, informeaza DPA, citat de Agerpres.

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Semnalul dat de primarul Toma vine intr-un moment important…

- Magazinele H&M din orașul sud-african Johannesburg au fost distruse de mai mulți manifestanți in urma reclamei controversate. Oamenii au devastat mai multe magazine, dupa ce un copil de culoare a fost fotografiat cu un hanorac pe care scria „cea mai tare maimuța din jungla”, amintește The Guardian.…

- In perioada 1.I.-30.XI.2017, resursele de energie primara au crescut cu 4,0%, iar cele de energie electrica au scazut fața de aceeași perioada a anului precedent cu 3,2%, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada 1.I.-30.XI.2017,…

- Biologii au ajuns la concluzia ca unele dintre tipurile de pasari care traiesc in Australia sunt "echipate" cu un penaj unic "nanotehnologic", care inghite 99,95% din lumina si pare mult mai negru decat orice alt material negru de pe Pamant, scrie publicatia Nature Communications. …

- O insula uimitoare din arhipelagul Okinawa, Japonia, ocupa primul loc in topul celor mai populare destinatii de vacanta recomandate de TripAdvisor pentru anul 2018. Desi necunoscuta pentru majoritatea turistilor, aceasta a fost catalogata ca noul Bali sau Hawaii.

- Un studiu recent arata ca consumul prelungit de ibuprofen, medicament folosit in special ca analgezic, poate cauza infertilitate in randul barbaților. Doze ridicate de ibuprofen, pe durate lungi de timp, cauzeaza infertilitate in randul barbaților, arata un studiu recent realizat in Danemarca și citat…

- vezi prezentarea Esti deja cu gandul la vacanta? Kayak, motorul de cautare pentru bilete ieftine de avion a alcatuit o lista cu cele mai populare destinatii in 2018. Clasamentul include orasele pe care s-a inregistrat cea mai mare cautare in perioada martie 2017 - februarie 2018. Sapte din cele zece…

- Acestea au fost cele 25 de filme cu cele mai mari încasari în cinematografele americane în 2017, potrivit datelor înca nedifinitive privind box-office-ul centralizate de IMDB. Dupa cum se poate vedea în topul de mai jos, în general filmele au avut încasari…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare a anunțat inca din anul 2012 ca a concesionat, pe o perioada de 99 de ani, un teren de 1,8 hectare in Madagascar, pe care intenționa sa construiasca bungalow-uri și un restaurant, reamintește agenția Mediafax. Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui…

- Cristina Groza, singurul maestru Feng Shui din Romania acreditat de Asociația Internaționala de Feng Shui și Presedintele filialei din țara noastra, ne-a acordat un interviu, in exclusivitate, despre previziunile astrologice pentru anul 2018, din punct de vedere al horoscopului chinezesc. Noul an chinezesc…

- CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Combinația între stresul provocat de sezonul sarbatorilor și reflecția intensa asupra propriei vieți care are loc de obicei în aceasta perioada a anului poate afecta pe oricine. Iata ce recomanda nutriționiștii consultați de sporteluxe.com pentru…

- Guvernul a adoptat in august aceasta ordonanta, aratand ca agentiile de turism care isi desfasoara activitatile pe teritoriul national si comercializeaza catre consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligatia sa asigure furnizarea serviciilor turistice…

- Peste 78.000 de turisti romani si-au petrecut vacanta de Craciun in diferite destinatii din tara. Cheltuiala medie a fost de 500 de lei pe sejur, conform datelor furnizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).